社會 社會焦點 保障人權

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

▲▼ 國中生帶玩具槍到校 。（示意圖／記者陸運陞攝）

▲台中2名男子持玩具槍假冒警察搶黑錢，遭識破 。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中宋男與游姓男子獲知博弈集團交款地點後，找來一名綽號「小馬兄」的男子一同去「拚錢」，2人持玩具槍、水果刀假冒警察，要博弈人員交出40萬現鈔，並喝斥「跟你們這條線很久了」，結果遭識破，宋被判刑4年6月、游2年。而「小馬兄」在判決前死亡，獲判不受理。

檢警追查，宋男（綽號老鼠）向游男（綽號優格）得知某博弈款項會在台中一處住處交付，宋男因為缺錢花用，決定找來一名綽號「小馬兄」的男子一同前往「拚錢」，經游男幫助後，知悉今年5月26日只要鎖定該處一輛名車，就可以發現有攜帶現鈔之人。

宋男跟小馬兄決定犯案，先觀察地形後，當天搭乘白牌車前往埋伏，竟持辣椒水、玩具槍喝斥被害人：「警察，把錢交出來！跟你們很久了。」要求交出40萬現金，結果被害人發現槍枝是玩具槍，假意配合後與2人扭打，其他人也跳出來助陣。

小馬兄因為遭人壓制，還掏出預藏水果刀朝人腹部刺擊，再搶走地面散落10萬鈔票後，2人隨即跳上白牌車落跑。事發當天晚間，宋男跟游男、小馬兄均在住處落網，被依強盜罪等罪送辦。

法院審酌，宋男為個人私利，與同夥犯下攜帶兇器搶奪、攜帶兇器準強盜犯行，游男幫助2人進行搶奪犯行，處宋男4年6月刑期、游男2年刑期，小馬兄於12月2日死亡，被法院判決不受理。

「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

