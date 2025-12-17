　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

▲高科大水食系團隊展示紅豆創新加工食品，拓展國產紅豆在產業與機能食品的應用可能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高科大水食系團隊展示紅豆創新加工食品，拓展國產紅豆在產業與機能食品的應用可能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

以台灣紅豆為主角的「紅豆祭—第一屆台灣思念節」昨（16）日在台中登場，結合餐飲、學界與多元通路，翻轉國產雜糧的想像。星級主廚張皓福攜手國立高雄科技大學，以法式料理語彙打造「紅豆創意餐桌」，讓紅豆跳脫甜點框架，在餐桌上重新述說土地、文化與情感的連結。

「紅豆祭—第一屆台灣思念節」以國產紅豆為核心，串聯餐飲品牌與通路，推出多款期間限定商品，為農糧署推廣國產雜糧注入嶄新風貌。活動亮點之一，是台中地坊餐廳星級主廚張皓福與國立高雄科技大學合作的主題餐會「紅豆創意餐桌」，將本土紅豆帶入法式料理結構，鹹香交織，為傳統食材披上一層迷人的異國風情。

▲高科大水食系團隊展示紅豆創新加工食品，拓展國產紅豆在產業與機能食品的應用可能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲以國產紅豆為核心，串聯餐飲品牌與通路，推出多款期間限定商品。（圖／記者游瓊華翻攝）

長期關注土地、永續與在地食材的張皓福，從料理哲學出發，重新詮釋紅豆在當代餐飲中的角色。他以法式技法拆解紅豆的風味層次，讓紅豆不再只是甜點配角，而能在鹹、甜、苦與香氣之間自由轉換。餐會端出的紅豆蕎麥薄餅口感輕盈，紅豆栗子濃湯溫潤細緻，爐烤胭脂鴨胸則搭配以紅豆、可可與紅酒慢火調和的醬汁，風味深沉而富層次。張皓福表示，食材不只是味覺元素，更承載時代背景與生活記憶，料理的意義，在於引導人們透過味覺重新理解土地與自身的關係。

學術端同樣扮演關鍵角色。國立高雄科技大學水產食品科學系教授侯智耀，長期執行農業部農糧署相關計畫，針對國產紅豆投入創新應用研發，並結合品牌、通路與行銷策略，形塑國產雜糧的新市場印象。2025年以王維詩句「紅豆生南國」為文化隱喻，策畫「紅豆祭—第一屆台灣思念節」，串聯料理、甜品與加工食品，營造具有文化情感的節慶氛圍。

侯智耀指出，活動將延續至年底，涵蓋線上與實體通路，包括中華電信會員平台、無印良品、百年糕餅名店陳允寶泉、許家銘糕餅鋪及 La Salita 小房間餐酒館等，皆推出紅豆主題商品與限定優惠，讓紅豆從產地走進日常生活。此外，高科大水食系團隊亦開發多款紅豆創新加工食品，從紅豆湯品、蜜紅豆，到餡餅、包子、蛋捲等日常品項，甚至延伸至紅豆天貝、紅豆威士忌與紅豆益生菌等機能性食品，展現國產紅豆在食品科技與產業應用上的多元可能。

▲高科大水食系團隊展示紅豆創新加工食品，拓展國產紅豆在產業與機能食品的應用可能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「紅豆創意餐桌」主題餐會，透過紅豆蕎麥薄餅與鴨胸料理，展現紅豆多元風味層次。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

1小時內撲滅雜草火警　南投信義鄉地利消防站發揮功效

紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

財神、土地公、月老走進手搖飲　茶湯會用插畫說祝福

歲末鋼琴聲傳情　陳家逵到創世台中院為植物人家庭送暖

打開「心」視界！台南市推正向教育　為校園種下幸福與韌性

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入台東社區呼籲及早控糖

不再一桌吃三天　雙人年菜成新趨勢！飯店級工夫菜在家上桌

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

1小時內撲滅雜草火警　南投信義鄉地利消防站發揮功效

紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

財神、土地公、月老走進手搖飲　茶湯會用插畫說祝福

歲末鋼琴聲傳情　陳家逵到創世台中院為植物人家庭送暖

打開「心」視界！台南市推正向教育　為校園種下幸福與韌性

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入台東社區呼籲及早控糖

不再一桌吃三天　雙人年菜成新趨勢！飯店級工夫菜在家上桌

YTR徐海莉鬆口談第二胎！　住飯店脫口喊：可以來這坐月子嗎？

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

近7年壽險避險成本達1.6兆元　金管會提2解方

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露　一句話回擊整形傳聞

開小夜燈睡覺壞處多多！醫師揭4萬人研究：肥胖風險大增

有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

蔡宗豪怒批警用無線電失靈基層形同孤立無援

台南市打詐、救災表現亮眼警消2人獲選行政院模範公務人員

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

更多熱門

相關新聞

即／國4連環撞！貨車車頭潰縮駕駛受困

即／國4連環撞！貨車車頭潰縮駕駛受困

台74線接國道4號潭子交流道處今（17）日14時許發生一起追撞車禍，現場一輛小貨車跟俗稱「夾子車」的廢棄物清運車撞在一起，小貨車車頭潰縮，駕駛人受困在車上，前方還有一輛轎車車尾嚴重毀損。消防局獲報後，出動救護救災人員前往搶救，目視小貨車駕駛意識清楚，已經將人救出送醫，目前僅有單線通車。

生前下令猛犬咬人討債　狗頭幫老大死亡公訴不受理

生前下令猛犬咬人討債　狗頭幫老大死亡公訴不受理

豬瘟風波才落幕！台中又傳豬農偷餵廚餘

豬瘟風波才落幕！台中又傳豬農偷餵廚餘

腹痛如魔咒纏身　「這體質」害狂跑急診

腹痛如魔咒纏身　「這體質」害狂跑急診

台中男「避震器插鐵軌」險釀禍　判決出爐

台中男「避震器插鐵軌」險釀禍　判決出爐

關鍵字：

紅豆祭國產雜糧法式料理台中美食國立高雄科技大學

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面