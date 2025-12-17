紅豆不只是甜點　星級主廚聯手學界翻轉國產雜糧想像

▲高科大水食系團隊展示紅豆創新加工食品，拓展國產紅豆在產業與機能食品的應用可能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

以台灣紅豆為主角的「紅豆祭—第一屆台灣思念節」昨（16）日在台中登場，結合餐飲、學界與多元通路，翻轉國產雜糧的想像。星級主廚張皓福攜手國立高雄科技大學，以法式料理語彙打造「紅豆創意餐桌」，讓紅豆跳脫甜點框架，在餐桌上重新述說土地、文化與情感的連結。

「紅豆祭—第一屆台灣思念節」以國產紅豆為核心，串聯餐飲品牌與通路，推出多款期間限定商品，為農糧署推廣國產雜糧注入嶄新風貌。活動亮點之一，是台中地坊餐廳星級主廚張皓福與國立高雄科技大學合作的主題餐會「紅豆創意餐桌」，將本土紅豆帶入法式料理結構，鹹香交織，為傳統食材披上一層迷人的異國風情。

▲以國產紅豆為核心，串聯餐飲品牌與通路，推出多款期間限定商品。（圖／記者游瓊華翻攝）

長期關注土地、永續與在地食材的張皓福，從料理哲學出發，重新詮釋紅豆在當代餐飲中的角色。他以法式技法拆解紅豆的風味層次，讓紅豆不再只是甜點配角，而能在鹹、甜、苦與香氣之間自由轉換。餐會端出的紅豆蕎麥薄餅口感輕盈，紅豆栗子濃湯溫潤細緻，爐烤胭脂鴨胸則搭配以紅豆、可可與紅酒慢火調和的醬汁，風味深沉而富層次。張皓福表示，食材不只是味覺元素，更承載時代背景與生活記憶，料理的意義，在於引導人們透過味覺重新理解土地與自身的關係。

學術端同樣扮演關鍵角色。國立高雄科技大學水產食品科學系教授侯智耀，長期執行農業部農糧署相關計畫，針對國產紅豆投入創新應用研發，並結合品牌、通路與行銷策略，形塑國產雜糧的新市場印象。2025年以王維詩句「紅豆生南國」為文化隱喻，策畫「紅豆祭—第一屆台灣思念節」，串聯料理、甜品與加工食品，營造具有文化情感的節慶氛圍。

侯智耀指出，活動將延續至年底，涵蓋線上與實體通路，包括中華電信會員平台、無印良品、百年糕餅名店陳允寶泉、許家銘糕餅鋪及 La Salita 小房間餐酒館等，皆推出紅豆主題商品與限定優惠，讓紅豆從產地走進日常生活。此外，高科大水食系團隊亦開發多款紅豆創新加工食品，從紅豆湯品、蜜紅豆，到餡餅、包子、蛋捲等日常品項，甚至延伸至紅豆天貝、紅豆威士忌與紅豆益生菌等機能性食品，展現國產紅豆在食品科技與產業應用上的多元可能。

▲「紅豆創意餐桌」主題餐會，透過紅豆蕎麥薄餅與鴨胸料理，展現紅豆多元風味層次。（圖／記者游瓊華翻攝）