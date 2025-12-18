　
社會 社會焦點 保障人權

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

▲▼台南女清潔員被撞死，招魂怨氣重 。（圖／記者林東良攝）

▲台南女清潔員遭撞死，招魂怨氣重 。（圖／記者林東良攝）

記者唐詠絮／台南報導

台南安平區16日發生一起令人心碎的死亡車禍，48歲鄭姓鹽酥鴨店老闆酒後駕駛賓士，撞死年僅23歲、正在執勤的陳姓女清潔隊員。鄭男酒測值高達0.95，事發後還一度謊稱未開車，引發社會公憤。今（18日）陳女家屬回到現場招魂時，擲筊多次未果，連葬儀業者都稱罕見。知名民俗專家廖大乙對此直言，陳女「人生才剛開始就冤死，怨氣非常重」，他強烈建議鄭男必須親自到場下跪懺悔，直到獲得死者原諒為止，否則這股怨念恐怕會糾纏肇事者一生，難以平息。

▲民俗專家廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

今日上午，陳女的父母、妹妹與男友帶著沉重的心情，回到事發現場進行招魂儀式。葬儀社請來三位法師協助，但過程極不順利，連續擲筊十次都未能得到應允。直到法師進一步舉行引魂儀式，再次請示，才終於擲出連續三個聖杯，完成引魂。現場氣氛哀戚，家屬難掩悲痛，場面令人鼻酸。

▲▼台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

台南女清潔員遭撞死招魂，連續擲筊十次都未能得到應允。（圖／記者林東良攝，下同）

承辦的葬儀業者張然鑫表示，這種多次擲筊無果的情況相當罕見，通常發生在死者年紀輕、遭遇橫禍，且生前家庭和樂、與親友感情深厚的時候。因為死者心懷強烈不甘與冤屈，導致魂魄一時不願離開，怨氣較重，需要透過儀式安撫，才能順利引魂。

針對招魂不順與事件的嚴重性，肇事者除了面對法律制裁，如何面對良知與民俗觀念中的「怨」？民俗大師廖大乙再次強調，陳女年僅23歲，人生才剛綻放，就因他人酒駕而驟逝，這種冤屈必然導致深重怨氣。他鄭重呼籲鄭姓肇事者，除了法律責任，更應正視這份因果與心靈債務，必須親自到死者靈前或事發地誠心下跪、真心懺悔，直到獲得對方原諒，才有可能化解怨結。否則，這份冤氣可能長久伴隨，影響深遠。

▲▼台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

回顧這起車禍，陳女當時正在執行清運垃圾的勤務，卻遭鄭男駕駛的賓士車從後方猛烈追撞，傷重不治。鄭男不僅酒測值高達0.95，第一時間還辯稱自己不是駕駛、有找代駕，企圖脫責，惡劣行徑當場引起圍觀民眾憤怒，險些發生衝突。警方隨後依公共危險、過失致死罪嫌偵辦，全案進入司法程序。

▲▼台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

12/16 全台詐欺最新數據

「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

