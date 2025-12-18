精神科名醫李光輝「生理食鹽水治癌」害死病患　判刑1.5年須入獄

▲李光輝向人詐取150萬元遭判刑定讞，將入獄執行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，竟謊稱可以合法幫一名大腸癌四期的女病患提供NK療法治療癌症，並收取病患150萬元，卻實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行。

現年62歲的李光輝，畢業於國防醫學院，之後取得英國雪菲爾大學精神醫學博士，回國後他專長治療失眠、焦慮、憂鬱、壓力處理、兒童青少年心理諮商、父母學暨親職教育、過動兒、失智症、性侵害犯治療、家庭暴力處理、婚姻治療等狀況。又因為經常上電視節目，成為知名的精神病醫師。

本案判決指出，他先前擔任光輝生醫、智慧生醫等生技公司負責人，當時一名罹患大腸癌四期的陳姓婦人找上李光輝。李光輝明知自己並非具有相關專業之醫師，仍謊稱可以提供NK免疫療法，來治療癌症。

而他所稱的NK免疫療法（Nature Killer Cell，簡稱NK，係人體內之免疫細胞，學理上可以對抗細菌、病毒與癌細胞），是從人體周邊血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再用注射方式回輸人體。由於衛福部對此高度管制，須符合《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》規定，經核准、登記，之後再透過《人體試驗管理辦法》進行實驗治療。目前法令均尚未完善，但李光輝仍向對方誆稱可以提供此類治療，並約定收取450萬元診療費（病患家屬先支付150萬）。

雙方簽約後，李光輝於同年7月27日、8月3日，兩度指使不知名護理師，進入婦人在三總的病房內，注射生理食鹽水。結果婦人在兩周後，就因大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，家屬這才發覺受騙，憤而提告。李光輝被依照詐欺取財罪嫌提起公訴。

一審將李光輝判刑2年，案件上訴後，高等法院17日改判有期徒刑1年6月，並追繳沒收150萬元，全案定讞。李光輝將入獄執行。

李光輝案件纏身，除了本案遭判刑1年半定讞以外，他先前擔任光輝生技負責人時，也要求會計匯款600萬元給自己，二審判刑1年8月。另外也是在同一時間，他還被控吸金上億元，一審判刑10年，目前上訴二審審理中。