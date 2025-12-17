帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

▲嘉義呂姓房仲帶看房屋與對方起衝突，竟持刀殺害1人遭判刑定讞。（示意照／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義呂姓房仲2023年10月間，帶客戶參觀欲承租的倉庫，雙方一言不合竟起了口角衝突，演變成互毆。呂男的父親加入戰局，雙方更有人抽出刀刃砍殺，混戰中，呂男持刀刺入黃姓男子的背部多刀，黃男經送醫急救不治。一審國民法官將呂男傷害致死部分判處有期徒刑10年6月，二審維持，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

本案發生於2023年10月間，白姓男子、黃姓男子等4人，先電話聯繫房仲呂男，宣稱要承租倉庫。所以傍晚6點半左右，呂男與父親開車，白男、黃男等4人前往嘉義縣水上鄉一處倉庫。抵達倉庫沒多久，4人就以呂男在電話中口氣不好為由，開始毆打呂男，其中一人還拿出手機錄影。

呂男也開始反擊，車上的呂父也趕緊下車，抓起一旁的木棍加入戰局。雙方拿出防狼噴霧、高爾夫球桿等物品互相攻擊，之後黃姓男子更抽出預藏的折疊短刀揮舞。呂男擔心父親被攻擊，也抽出隨身的彈簧刀應戰，並刺入黃男背部。一旁的白男則跳上汽車駕駛座，企圖開車衝撞呂男父子，呂父慘遭汽車壓過腿部，讓呂男怒氣更盛，第二度持刀刺入黃男背部，另外也持刀刺入開車的白男腹部，白男等人最後駕車逃逸。

眾人紛紛到醫院報到，其中黃男因後背部兩次穿刺傷，急救後仍不治身亡；白男腹部中刀，急救後撿回一命。另外呂氏父子也分別受到骨折、鈍傷等傷害。案經檢方偵辦後，依照「傷害致人於死」與「傷害」等罪，對呂男提起公訴。

呂男涉案部分一審由嘉義地院國民法官審理，呂男當時主張正當防衛，但為防衛過當，另外也說自己符合自首要件，請求輕判。但國民法官審理後，並未予以減刑，其中傷害致死罪部分判刑10年6月、傷害罪部分判刑2年。案件上訴第二審，高等法院台南分院審理後，維持傷害致死罪的10年6月刑期，至於傷害罪部分因為達成和解，改判有期徒刑1年10月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，將由檢方聲請定應執行刑。