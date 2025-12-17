　
社會 社會焦點 保障人權

二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵


記者劉邠如／台北報導


新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪，一審依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4月、褫奪公權4年；案經上訴，台灣高等法院改依「使公務員登載不實罪」改判6月，可易科罰金，判決結果與一審差距極大，引發各界熱議。律師林智群受訪時表示，高院這次的法律見解，在實務上屬於前所未見的少數見解，不只民眾對「貪污可以無罪」感到訝異，許多法官、檢察官與律師也私下議論，他研判高檢署應會上訴，最高法院很可能藉此統一見解，甚至撤銷二審判決。

林智群指出，此案關鍵在於「特別助理費」的法律性質。實務上特別助理費分為地方議員與立法委員兩種，歷年判決都認定助理費不是民意代表的實質薪資，而是國家編列、專供聘僱助理進行法案研究與選民服務的公費，因此不能作為民代的個人收入。

▲ 高虹安二審大翻盤，貪汙部分無罪，引發輿論熱議。（圖／地方中心翻攝）

▲ 高虹安二審大翻盤，貪汙部分無罪，引發輿論熱議。（圖／地方中心翻攝）

他說，早年曾有助理費直接匯入立委帳戶，但後來制度已被認為有問題，現行做法均改為由立法院直接匯入助理帳戶。立委若申請加班費須檢具單據核銷，不得將助理費視為個人運用資金。因此過往無論議員或立委，只要出現科扣或虛報，例如加班費、薪資合計6萬元卻申報7萬元，實務上幾乎都會成立《貪污治罪條例》上的犯罪。

也因如此，他認為高院的見解明顯與既往實務不同，才會引發「怎麼貪污可以無罪」的反彈，法界內同樣感到不解。

談到高院處理案件的方式，林智群說，關鍵起於二審法官認為《立法院組織法》第32條規定不夠明確，於是暫停審理並聲請釋憲，但憲法法庭最後不受理，認定本案主要適用的法條是《貪污治罪條例》，32條僅為輔助認定事實，並不符釋憲要件。林智群指出，法官在這一步「某程度已經揭露了心證」，也就是傾向認為法條不明確，進而動搖助理費的法律性質是否能作為檢方起訴貪污的基礎。

釋憲遭駁回後，法官自行展開研究，包括發函立法院，而立法院回函認定相關費用屬於立委的「實質薪資」。林智群認為這點相當有爭議，因為法院本應自行解釋法律，「怎麼會去問立法院法務局？」行政機關或其他機關的函釋對法院並無拘束力，因此採信立法院回函本身就值得討論。他也提到，在目前立法院由韓國瑜擔任院長的政治背景下，外界難免會質疑法制單位的回覆是否受到影響，使解釋方向傾向較寬鬆。

同時，高院法官也以「許多立委都把加班費、助理費報到快滿」作為普遍現象的推論，但林智群認為，法院審理個案時不會比較「其他人怎麼報」，因為違法行為不能以「大家都這樣」作為合理化依據。他強調：「你不能主張違法的平等。」

另一個關鍵則是法官如何評價「不法所得11萬多元」與「私聘助理支出15萬元」的關係。高院認為依「大水庫理論」，既然後續支出高於詐領金額，就代表沒有貪污犯意。但林智群指出，法律上「詐領當下犯罪就成立」，聘請私人助理是另外花自己的錢，兩者不能混為一談。雖然大水庫理論曾在其他案被採用，但用於否定犯意，社會普遍難以接受。

林智群認為，高檢署很可能上訴，最高法院也可藉此機會統一立委助理費的法律性質。他指出，最高法院過去對議員助理費的見解非常穩固，不認定為薪資，也不採大水庫理論，但立委助理費相關判決較少，這次案件剛好可明確表態。他預期三審很可能撤銷二審判決，因為二審見解與現行所有民意代表助理費的法律認定差距甚大。

至於是否可能影響既有案件甚至翻案？林智群表示，除非最高法院明確統一見解、認定立委助理費屬於實質薪資，否則既有判決難以動搖。若最高法院真的如此認定，「顏寬恒案就可能解套」，相關案件的法律判斷基準才可能因此出現變化。

雖然民眾可能質疑同一位法官在童仲彥案與本案中的標準不同，但林智群強調，不建議外界因此「妖魔化」或「公審」法官。他認為司法本身就是可自我修正的系統，二審出現少數見解並不代表制度失靈，最高法院仍可在三審階段統一法律見解並作成調整。

林智群最後表示：「與其去懲罰某個法官，不如相信這套制度。」他強調三審制度本意就是避免個別法官的誤判，透過多位法官層層審查才能形成一致、穩定且較為正確的最終判決結果。

12/15 全台詐欺最新數據





二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，被台北地院判7年4月徒刑而遭內政部停職，但昨高院改判貪污部分無罪。對此，同樣也身陷詐領助理費案官司的民進黨立委林岱樺表示，助理費的本質就是協助立委問政以及服務選民，不該成為政治人物的陷阱。

高虹安案特別助理費助理費法律性質貪污治罪條例大水庫理論立法院組織法32條不法所得11萬私聘助理15萬林智群二審見解法官心證立法院釋憲不受理最高法院上訴二審

