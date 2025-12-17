　
生活

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

▲▼ 。（圖／翻攝IG／originla_tart）

▲原PO收到實體蛋糕，與廣告照片差很大。（圖／翻攝IG／originla_tart）

網搜小組／劉維榛報導

一名家長向台中知名甜點店「蒔初甜點」訂草莓蛋糕替孩子慶生，截圖確認款式卻收實品落差極大，詢問後店家回應整體草莓使用量是一樣的，尤其文末使用「請您知悉」掀起網友撻伐，「有夠沒禮貌」、「很明顯就是欺騙消費者」。對此，店家宣布暫停販售該款蛋糕，並二度道歉稱已退款。

一名女網友在Threads表示，她向「蒔初甜點」訂購一款草莓蛋糕，要替寶貝孩子慶生，下單前還截圖照片向店家確認款式，結果收到的實體落差很大，讓她無法接受。

原PO詢問「上面的草莓是整顆，還是半顆？」店家回覆，「上面的草莓主要是裝飾用，整體草莓的使用量是一樣的，請您知悉，謝謝」。對此，原PO無奈發文直呼心情很差，「發文主要是讓大家避雷，畢竟會買蛋糕一定都是重要日子，不希望有人也被潑冷水。」

底下引來萬名網友傻眼回應，「好像真的有點偷工減料欸」、「什麼落差很大，根本不一樣」、「怎麼會對消費者用「知悉」二字？ 那是上對下的用法耶」、「跟圖片完全不符，很明顯就是欺騙消費者」、「看完決定將這家放進黑名單」、「看到知悉直接躁起來！有夠沒禮貌的」、「好誇張喔！都已經截圖確認了，還收到自己不喜歡的蛋糕，心情真的很差耶」、「我台中人，感謝你分享避雷！肉眼可見差距非常大」。

對此，蒔初甜點14日在IG發布聲明，「即日起將先暫停草莓戚風蛋糕的預訂，並進行內部製作流程的全面檢視與調整，同時加強人員訓練與溝通標準。」

聲明中，負責人提到「小編回覆方式未能妥善傳達我們的態度，以及商品本身未達應有的品質水準，皆是我們在管理與執行上需要負起責任、必須深刻檢討的地方。身為負責人，這是我無法迴避的責任。」

然而該篇聲明仍止不住網友怒火，官方昨（16日）再次發文道歉，表示已與消費者致歉與退款，關於蛋糕圖文不符一事已著手處理，「不應該為了製作方便，只單純滿足SOP需要的克數，而忽略外觀必須與廣告照片一致，我們深深檢討並調整材料的使用規範」。

最後，官方也允諾深刻反省「精進所有產品口味與外觀品質，以及確保所有店員服務溝通流暢、對外資訊透明。

在 Threads 查看
在 Threads 查看
12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

