驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

記者吳美依／綜合報導

非洲西部國家貝南（Benin）傳出政變，一群士兵7日突然攻占國家電視台，宣布推翻總統塔隆（Patrice Talon）的政權，並且解散所有國家機構。不過，總統辦公室宣稱，效忠於總統的部隊已經重新控制局勢。

CNN、《路透社》等外媒報導，中校蒂格里（Pascal Tigri）率領一群士兵攻占國家電視台，在新聞畫面中宣稱，「塔隆先生已被免除共和國總統職務」。

他們自稱「軍事重建委員會」（Military Committee for Refoundation），承諾為人民帶來博愛、正義的新時代，並且宣布，「憲法暫停，所有政府機構解散，政黨活動暫停，直到進一步通知為止。」

不過，情勢目前依舊不明朗。貝南總統辦公室表示，效忠總統的部隊已經挫敗了政變意圖，正在重新控制局勢，而塔隆本人目前安全無虞。

塔隆2016年執政至今已近10年，原本已經決定在任滿2屆後主動卸任，此舉在中西非地區實屬罕見。隨著明年4月總統大選將近，執政聯盟已提名財政部長瓦達格尼（Romuald Wadagni）作為候選人，他被視為經濟政策的關鍵策畫師，以推動政府目前的改革議程。

根據統計，2020年以來，該地區已發生9起軍事政變，上月幾內亞比索（Guinea-Bissau）才剛發生類似事件，區域政治動盪持續加劇。