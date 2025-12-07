　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

▲▼驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府。（圖／翻攝X）

▲一群士兵攻占貝南國家電視台，宣布解散政府。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

非洲西部國家貝南（Benin）傳出政變，一群士兵7日突然攻占國家電視台，宣布推翻總統塔隆（Patrice Talon）的政權，並且解散所有國家機構。不過，總統辦公室宣稱，效忠於總統的部隊已經重新控制局勢。

CNN、《路透社》等外媒報導，中校蒂格里（Pascal Tigri）率領一群士兵攻占國家電視台，在新聞畫面中宣稱，「塔隆先生已被免除共和國總統職務」。

他們自稱「軍事重建委員會」（Military Committee for Refoundation），承諾為人民帶來博愛、正義的新時代，並且宣布，「憲法暫停，所有政府機構解散，政黨活動暫停，直到進一步通知為止。」

不過，情勢目前依舊不明朗。貝南總統辦公室表示，效忠總統的部隊已經挫敗了政變意圖，正在重新控制局勢，而塔隆本人目前安全無虞。

▲▼非洲西部國家貝南（Benin）總統塔隆（Patrice Talon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝南總統塔隆（Patrice Talon）。（圖／達志影像／美聯社）

塔隆2016年執政至今已近10年，原本已經決定在任滿2屆後主動卸任，此舉在中西非地區實屬罕見。隨著明年4月總統大選將近，執政聯盟已提名財政部長瓦達格尼（Romuald Wadagni）作為候選人，他被視為經濟政策的關鍵策畫師，以推動政府目前的改革議程。

根據統計，2020年以來，該地區已發生9起軍事政變，上月幾內亞比索（Guinea-Bissau）才剛發生類似事件，區域政治動盪持續加劇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／斧頭砍女警！台南恐怖男羈押
顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽
「縱貫線教父」林水樹辦雙喜臨門宴207桌　盛大煙火像跨年秀
AAA音樂節票房哭了！慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

菲律賓飛機南海例行巡邏　控中國發射3枚照明彈

台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

韓12萬台攝影機破解外流！裸澡走光、分娩「全看光」　賣給中國賺錢

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

中國火控雷達兩度照射！前自衛隊幹部分析「如同拔槍」：極為挑釁

俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

驚傳政變？貝南士兵「攻占國家電視台」　宣布解散政府

日本獵人驚見「跪坐男屍」！入山打獵目睹詭異景象　頭顱白骨化

性侵女童被捕「竟絕食抗議」　他被判鞭刑14下再關15年

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

菲律賓飛機南海例行巡邏　控中國發射3枚照明彈

台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

韓12萬台攝影機破解外流！裸澡走光、分娩「全看光」　賣給中國賺錢

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝：這樣才賺翻

台南「宜居小東」11日招租　婚育戶佔10％

瑤瑤錄影穿超小低胸上衣！　「由上往下拍」深邃事業線被看光

「拒檢仔」後山埤站狂飆撞傷2人 　北市信義警拔槍：趴下趴下！

全台3縣市明起停水！「最快跨夜就沒水可用」時間區域一次看

快訊／違停挨罰竟持斧頭砍女警！台南火爆男遭羈押

李安新片「開拍前4周被迫喊停」原因曝光　首談Netflix收購華納憂心

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

遇路人嗆「寧信共產黨」也不信你　沈伯洋嘆：是我們必須對抗的黑暗

紀念或有意宣示？　陸官媒播出「首顆氫彈」空投60周年回顧　

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

2大錢坑吞掉退休金！　專家勸丟掉

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

X平台遭歐盟重罰43億！

更多熱門

相關新聞

前軍官：澤倫斯基若拒絕和平方案恐被暗殺

前軍官：澤倫斯基若拒絕和平方案恐被暗殺

前美國軍官、軍事專家克拉皮夫尼克（Stanislav Krapivnik）警告，若烏克蘭總統澤倫斯基拒絕接受美國川普政府提出的和平計畫，恐怕面臨被推翻甚至暗殺的命運。

史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

奈及利亞「極端組織」內戰　至少200死

奈及利亞「極端組織」內戰　至少200死

直播一半遭綁架　TikTok網紅被公開槍決

直播一半遭綁架　TikTok網紅被公開槍決

捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

關鍵字：

貝南政變非洲

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

全台第3家「島語」12/29開幕

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面