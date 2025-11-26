　
地方 地方焦點

想看潛盾隧道？！　參訪桃園捷運綠線施工線開放報名

▲桃園捷運綠線施工前線參訪11/28開放報名

▲桃園捷運綠線施工前線參訪，11/28開放報名。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首條自辦興建的捷運綠線工程，目前正全力趕工中，為了讓市民朋友一起見証捷運綠線工程的艱鉅，市長張善政26日於市政會議，宣布「捷運綠線114年工程成果參訪活動」，自11月28日開放報名，名額有限，籲請民眾把握難得的機會，走入捷運綠線的施工前線，親身見證桃園每一段軌道背後的技術與心力。

張善政表示，此次特別開放車站工區與潛盾隧道，目的在於讓市民深入瞭解捷運綠線的最新施工進展，也讓大家看見大型地下工程的複雜性與高難度，包括深層開挖、地下水控制與跨國技術協作等關鍵挑戰。

▲桃園捷運綠線施工前線參訪11/28開放報名

▲桃園捷運綠線列車。（圖／市府提供）

又，捷運綠線由韓國、日本、德國及國內多支團隊共同投入，從無到有，以一磚一鏟持續推進捷運建設。捷運一旦完工通車，隧道即不再對外開放，也看不到潛盾機，感謝捷運工程局在緊湊工期中仍用心規劃導覽動線、整理工地並強化安全維護工作，積極籌辦此次參訪活動。

▲桃園捷運綠線施工前線參訪11/28開放報名

▲潛盾隧道。（圖／市府提供）

此次參訪活動對市民及學生而言，不僅是城市建設的最佳學習現場，更是千載難逢的見證機會。捷運工程局局長劉慶豐表示，此次以「跟著綠線走、捷運成真中」為主題，採親身體驗的方式，將工地化為教室，邀請大朋友與小朋友們走入工地第一線，理解捷運從規劃、施工到成形的完整歷程。

活動規劃3條路線，由專業工程師親自帶領，參訪內容包括全國最深的G07地下車站、桃園段地下隧道、G13高架車站與潛盾作業區等關鍵工點，打造一趟兼具知識性與參與感的城市建設探索之旅。本次活動將於11月28日上午10時起開放網路報名，更多資訊請至「桃園軌道願景館」Facebook粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/XaLojE）查詢。

