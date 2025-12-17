騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士小清（化名）今年7月間吃完麻油雞後，被警方查獲第3次酒駕，因而被法院判刑，而且執行檢察官不同意予以易科罰金或易服社會勞動。不過，台南地院法官認為，小清是食用摻有米酒的餐點，而非直接飲酒，導致酒測值超標，最終裁定撤銷，並交由檢方另行妥適的執行指揮。

▲小清第3次酒駕是因為吃了麻油雞等摻有酒精的食物。



判決書中記載，小清2024年1月、3月各有1次酒駕紀錄，酒測值分別為每公升0.63及0.34毫克，今年7月他又被查獲酒駕，酒測值為每公升0.29毫克，因而被法院判刑；此外，檢方執行時認為小清2年內3度酒駕，所以不同意予以易科罰金或易服社會勞動。

小清向法院聲明異議，強調自己只是吃了麻油雞等摻有酒精的食物，並非直接飲酒，況且他是家中的經濟支柱，若入監服刑會導致工作中斷，後續恐怕難以復歸社會。

台南地院法官認為，經查，小清第2次酒駕和第3次酒駕相隔已滿1年，雖然他一度聲稱是吃醉蝦，後來又改口說是吃麻油雞，陳述略有不同，但都是吃摻有米酒的食物，而非直接飲用酒類，刑事執行案件應當以確定判決所認定的犯罪事實，作為是否准許易科罰金及易服社會勞動的基礎。

法官表示，台灣高等檢察署2013年間為了統一「酒駕案件是否發監執行」的判斷依據，曾研究決議出一套標準，若當事人5年內3犯酒駕，原則上不准易科罰金或易服社會勞動，除非有「單純食用含有酒精之食物（如：薑母鴨、麻油雞、燒酒雞），而無飲酒之行為」、「吐氣酒精濃度低於每公升0.55毫克，且未發生交通事故或異常駕駛行為」等情形，小清正好符合這2項標準，最終裁定檢方原本的執行指揮應予撤銷，並由檢察官另行妥適的執行指揮，全案仍可抗告。

不過，法官也提醒，酒駕刑法和是否入監的標準，是從被害人的生命或健康的血淚經驗所堆砌建立，無論本案最後結果如何，小清都必須知道，日後如果再度酒駕，就算只是吃了一顆以酒醃漬的梅子，或者酒測值只剛好達到每公升0.25毫克，檢方和法官都會意見一致讓他入監執行，若之後小清再犯，將證明法官的決定是錯誤的，所以希望小清能幫助自己也幫助法官，讓法官的決定成為正確的判斷。

