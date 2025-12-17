助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前藍營推動助理費除罪化惹議，今（17日）立法院委員會舉行中央與地方民代聘用助理制度公聽會。陽明交大法律學者林志潔表示，助理費是助理薪資，不是委員薪資，且所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，2012年左右，我國大學曾爆發國科會報帳案，因為當時對研究經費使用過於僵化，導致有些大學老師為了研究的延續性，先使用發票請款，之後進行了一連串的法規調適，要增加彈性但也必須要合法，包括明確助理的資格、保密義務、聘任程序以及權益保護，不該修法時自肥、侵奪辛苦助理們的薪資。

林志潔表示，第一，助理費是助理薪資，不是委員薪資，是國家補助民意代表精進問政品質的補助，要注意的是：國家補助民意代表的各種經費，並不會因此就讓經費變成民意代表的實質薪資。例如國科會補助大學教師做研究，所以給他們研究助理，但研究助理的月薪就是研究助理的，不會變成大學教授的。

林解釋，第二，所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，符合法定用途，才能核銷。民意代表詐領助理費，不論現行法或過往司法實務，包括最高法院的見解，都認為符合「貪污治罪條例」的「詐術貪污罪」。這幾年來，唯一看到做出不一樣解釋的，就是昨天高院對高虹安市長的改判。

林志潔指出，法官認為是符合偽造文書和行使詐術領款私用，但卻認為不是貪污。可以了解服務選民工作的複雜性，因此，民意代表在經費運用上確實需要有更多彈性，但解決方法並非是把A助理費的行為除罪，而是應該將助理費法制化，給予民意代表更多彈性空間，同時保障助理的權益。

對於類似案例，林志潔舉例，2012年左右，我國大學曾爆發國科會報帳案，因為當時對研究經費使用過於僵化，導致有些大學老師為了研究的延續性，先使用發票請款，但當時並未實質取得研究器材物資，被認為詐領公款。本案當時牽連甚廣，嚴重打擊研究士氣。

林志潔表示，感謝國科會，之後進行了一連串的法規調適，包括允許聘請工讀費，出國研討地點可變更，研究期程可延長等等，大大改善了經費使用僵化的問題。簡單講，「要增加彈性，但也必須要合法」，不是修法讓整個研究計畫的經費都變成教授的薪水，教授可以任意請領費用不必附單據發票。

林志潔指出，以國科會的例子就可知道，民意代表助理費問題，可以檢討，可以給予合法彈性，完善法制，包括明確助理的資格、保密義務、聘任程序以及權益保護，但不應該為了個案解套而枉顧助理權益，更不應該在修法時自肥、侵奪辛苦的助理們的薪資。