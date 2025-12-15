　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國制裁政院顧問岩崎茂　外交部批行徑荒誕：製造寒蟬效應、輸出威權

▲▼日本自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。（圖／路透）

▲日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

中國外交部今（15日）宣布對我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，稱其與台獨分裂勢力勾連，嚴重損害中國主權與領土完整。對此，外交部發言人蕭光偉表示，外交部強烈譴責中國外交部惡意制裁岩崎茂之荒誕行徑，北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質。

中國外交部今宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。有日媒記者在中國外交部例行記者會上問及緣由時，中國外交部發言人郭嘉昆表示，岩崎茂出任台灣的政務顧問，與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整，相關行為已觸及不可逾越的紅線。

針對中國外交部宣布制裁岩崎茂的荒誕行徑，外交部發言人蕭光偉回應《ETtoday新聞雲》時，予以強烈譴責並嚴正駁斥，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

蕭光偉重申，中國對台灣公民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，完全不具任何管轄權。中國以所謂法律、行政或安全名義，對他國人民從事跨境干預、長臂管轄或跨國鎮壓的行為，已明顯侵害我國主權，並違反國際法及相關國際人權公約。凡因參與政治或民主活動而遭受此類迫害的台灣人民及在台其他國家公民，均是台灣政府保護之對象。

蕭光偉進一步指出，我國身為主權國家，依據國家發展需求聘請國際專家與顧問，屬於正當且合法的主權行使。岩崎茂以其專業貢獻區域和平，與民主國家間的交流合作完全符合國際慣例。北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質。

蕭光偉強調，中國近年頻繁動用所謂的制裁手段，試圖以恐嚇方式阻撓國際社會與台灣進行正常往來，相關作為不僅毫無作用，也無助於區域和平穩定，反而加劇緊張情勢，已引發國際民主夥伴普遍警惕與反感。外交部也呼籲，中國應停止對台灣與國際民主社會的政治施壓與威脅行徑，事實一再證明，威權中國才是破壞區域穩定與國際秩序的真正「麻煩製造者」，面對威權擴張與跨國打壓，民主國家更應團結一致、相互支持。

最後，蕭光偉表示，台灣與日本地理相鄰，兩國人民情誼深厚，同屬自由民主陣營國家，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。我國政府將持續推動台日關係發展，並深化與理念相近國家合作，共同守護台海及印太區域的和平穩定與繁榮。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局
快訊／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實
獨／聖石前董座SM帝國曝！飼養大批女奴極度調教
「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！日期曝光
快訊／股民注意！上市櫃3檔明起列處置
重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生
台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

民進黨團嗆黃國昌可憐又可悲：去天安門走讀看看　別只敢要民眾擔

馬英九貼「與賴清德AI圖」自嘲救援投手　王浩宇：已跟WBC檢舉盜用

中國制裁政院顧問岩崎茂　外交部批行徑荒誕：製造寒蟬效應、輸出威權

藍委開轟卓榮泰不副署財劃法　國民黨團：「賴錫悅」違憲搞獨裁

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由

卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

民進黨團嗆黃國昌可憐又可悲：去天安門走讀看看　別只敢要民眾擔

馬英九貼「與賴清德AI圖」自嘲救援投手　王浩宇：已跟WBC檢舉盜用

中國制裁政院顧問岩崎茂　外交部批行徑荒誕：製造寒蟬效應、輸出威權

藍委開轟卓榮泰不副署財劃法　國民黨團：「賴錫悅」違憲搞獨裁

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由

卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

政治熱門新聞

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

「年改沒有踩剎車本錢」　周弘憲揭財務黑洞：再增3600億新缺口

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

更多熱門

相關新聞

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

日媒提問為何制裁岩崎茂？ 陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

大陸外交部今（15）日宣佈對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。有日媒記者在外交部例行記者會上問及緣由時，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，岩崎茂出任台灣的政務顧問，與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整，相關行為已觸及不可逾越的紅線。

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚：讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚：讓國門印象再升級

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

關鍵字：

外交部岩崎茂蕭光偉

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面