中國制裁政院顧問岩崎茂　外交部批行徑荒誕：製造寒蟬效應、輸出威權

▲日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

中國外交部今（15日）宣布對我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，稱其與台獨分裂勢力勾連，嚴重損害中國主權與領土完整。對此，外交部發言人蕭光偉表示，外交部強烈譴責中國外交部惡意制裁岩崎茂之荒誕行徑，北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質。

中國外交部今宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。有日媒記者在中國外交部例行記者會上問及緣由時，中國外交部發言人郭嘉昆表示，岩崎茂出任台灣的政務顧問，與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整，相關行為已觸及不可逾越的紅線。

針對中國外交部宣布制裁岩崎茂的荒誕行徑，外交部發言人蕭光偉回應《ETtoday新聞雲》時，予以強烈譴責並嚴正駁斥，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

蕭光偉重申，中國對台灣公民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，完全不具任何管轄權。中國以所謂法律、行政或安全名義，對他國人民從事跨境干預、長臂管轄或跨國鎮壓的行為，已明顯侵害我國主權，並違反國際法及相關國際人權公約。凡因參與政治或民主活動而遭受此類迫害的台灣人民及在台其他國家公民，均是台灣政府保護之對象。

蕭光偉進一步指出，我國身為主權國家，依據國家發展需求聘請國際專家與顧問，屬於正當且合法的主權行使。岩崎茂以其專業貢獻區域和平，與民主國家間的交流合作完全符合國際慣例。北京當局將正常的國際交流合作惡意扭曲為「干涉內政」，片面將台灣內政事務與中方的政治立場強行掛鉤，試圖以脅迫手段製造寒蟬效應，充分暴露其濫用國內法、輸出威權、打壓民主交流的本質。

蕭光偉強調，中國近年頻繁動用所謂的制裁手段，試圖以恐嚇方式阻撓國際社會與台灣進行正常往來，相關作為不僅毫無作用，也無助於區域和平穩定，反而加劇緊張情勢，已引發國際民主夥伴普遍警惕與反感。外交部也呼籲，中國應停止對台灣與國際民主社會的政治施壓與威脅行徑，事實一再證明，威權中國才是破壞區域穩定與國際秩序的真正「麻煩製造者」，面對威權擴張與跨國打壓，民主國家更應團結一致、相互支持。

最後，蕭光偉表示，台灣與日本地理相鄰，兩國人民情誼深厚，同屬自由民主陣營國家，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量。我國政府將持續推動台日關係發展，並深化與理念相近國家合作，共同守護台海及印太區域的和平穩定與繁榮。