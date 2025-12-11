　
地方 地方焦點

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打勸募150萬　果嶺遊戲抽BMW

▲壽山盃高爾夫球賽邁入第25年，今年預計勸募150萬元幫助三個身障弱勢機構。（圖／記者許宥孺攝）

▲壽山盃高爾夫球賽邁入第25年，今年預計勸募150萬元幫助三個身障弱勢機構。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

敬典文教基金會將於明年1月10日在高雄信誼高爾夫球場舉辦「第25屆壽山盃公益高爾夫球賽」，活動延續「以球會友、以愛傳愛」精神，號召全台球友揮桿做公益，今年計劃勸募150萬元，支持3大弱勢團體設備需求，活動於15日開放報名。

敬典文教基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自創辦以來已邁入第25年，累計協助70家弱勢團體，持續以「從教育出發，讓愛循環」為核心理念，將賽事募得款項投入最需要的單位。

龍韻如指出，每年壽山盃因應贊助廠商所提供不同的品項規劃高爾夫球每一洞的趣味，其中在上午10點30會先舉辦果嶺遊戲，只要捐贈 500 元即可參加，有機會獲得 BMW Cruise M-Bike；另外 17 洞捐款1000 元以上，即可獲得園遊會券2張，還可以玩回饋遊戲一次。

從果嶺到第18洞，已有20家企業贊助各洞的比賽獎品，主辦單位依據不同獎項規劃各洞的趣味。龍韻如笑說，過去就有建設公司多次贊助房子，只要一桿進洞就是一棟房子入袋，但從來沒有人獲獎，不過參加活動即是人人有獎，呼籲球友響應愛心，為弱勢團體可以募得更多款項。

此次主要受贈單位為台南市私立蘆葦啟智中心、屏東縣啟智協進會、高雄市私立博正兒童發展中心，主辦單位期盼至少勸募150萬元，將依弱勢團體需求購入相關設備進行捐贈，活動已向高雄市社會局申請報備，若勸募金額超出預期，意味有更多弱勢團體能獲得幫助。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

