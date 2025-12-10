　
地方 地方焦點

花蓮11校70名清寒生添新衣　陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

記者林東良／台南報導

歲末將近，一份從台南跨越山海抵達的暖意，在花蓮悄悄展開，今年由台南市親自行善會、上登室內裝修有限公司等多家企業與善心人士共同發起的「2025幸福 NET」公益活動，10 日首次移師花蓮舉辦。

在立委陳亭妃、市議員陳怡珍協助媒合下，攜手花蓮縣議員胡仁順，邀請當地 11 所學校共 70 名清寒學生到 NET 花蓮一店，自由挑選2000 元額度的冬衣、帽款與鞋款，讓孩子們在寒冬前補好保暖裝備，迎接新的一年。

陳亭妃表示，此次愛心隊伍清晨 4 點半就從台南出發，只為趕在孩子上課前抵達花蓮。她說，花蓮今年深受馬太鞍溪堰塞湖災害影響，不少家庭仍在災後重建階段，弱勢戶面臨的生活壓力更為沉重；在此時提供最實際的幫助，讓孩子能夠安心上學、迎向冬季，意義格外深刻。

市議員陳怡珍指出，此次公益活動獲得臺南市親自行善會、上登室內裝修有限公司及多個善心單位共同捐助經費，NET 花蓮一店也特別於下午保留學生專屬時段，讓孩子們在寬敞的賣場裡安心試穿、挑選冬衣。當天花蓮縣政府相關單位、胡仁順議員及志工團隊也全程陪伴，她感謝企業與民間團體長期用行動支持弱勢家庭，讓溫暖能在花蓮持續延伸。

台南市親自行善會表示，此次協助花蓮中正國小等 11 校共 70 名清寒學生，希望在災後的低氣壓中替孩子再點一盞燈。當孩子挑到喜歡的新外套、穿上新鞋露出笑容時，就是對所有參與者最直接的回饋，也象徵著社會的善心在歲末依然亮著，陪伴孩子往前走。

