國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

▲▼南韓海洋水產部掌全載秀11日在仁川機場，否認從統一教收受金錢或名錶。（圖／達志影像）

▲南韓海洋水產部長全載秀11日在仁川機場，否認從統一教收受金錢或名錶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部長全載秀因被指涉嫌接受統一教金錢支持，從美國返回南韓後，今（11）日在仁川國際機場向媒體否認收受任何不法金錢，並表明將自動請辭部長，以免動搖政府施政。南韓總統李在明也正式批准其請辭，這是政府首位現任部長因爭議下台，引發明年釜山市長選舉版圖震盪。

根據《韓聯社》，全載秀從美國返抵國門後在仁川機場向媒體表示，部分韓媒的相關指控「荒唐且毫無根據」，強調不曾收受不法金錢，並計畫在未來透過各種方式澄清事實，必要時將對散布不實消息者追究民事與刑事責任。他表示，辭職海洋水產部長並非承認指控屬實，而是公職人員面對爭議與外界關注時的應有態度。

部分韓媒透露，特檢組檢察長閔中基曾於今年8月取得前統一教世界宣教本部長尹鍈鎬證詞，指稱統一教2018至2020年間曾向當時擔任國會議員的全載秀提供兩支名錶與數千萬韓元，希望協助推動興建日韓海底隧道。

報導分析，全載秀請辭海洋水產部長後，恐對明年釜山市長選舉造成重大影響。隨著李在明政府計畫將海洋水產部遷移至釜山，共同民主黨內部將全載秀視為最有力候選人，然而其辭職恐將改變黨內提名競爭格局。

南韓總統辦公室發言人室表示，總統李在明將同意批准全載秀請辭，之後會依照程序簽核辭呈。

另一方面，南韓統一部長鄭東泳也被媒體列為受金錢提供對象。鄭東泳11日向媒體澄清，他僅於2021年9月30日下午3時，在位於京畿道加平郡在統一教總部天正宮與尹鍈鎬短暫會面約10分鐘，僅交談一般議題，並未涉及任何金錢交易。

鄭東泳強調，他從未與統一教創始人韓鶴子會面，也未收到統一教任何賄賂。他表示政治生涯中從未涉及金錢爭議，後續將針對散布不實消息的媒體追究民事與刑事責任。

12/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

日韓要聞南韓統一教全載秀海洋水產部釜山日韓海底隧道共同民主黨

