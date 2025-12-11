遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

▲南韓海洋水產部長全載秀11日在仁川機場，否認從統一教收受金錢或名錶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部長全載秀因被指涉嫌接受統一教金錢支持，從美國返回南韓後，今（11）日在仁川國際機場向媒體否認收受任何不法金錢，並表明將自動請辭部長，以免動搖政府施政。南韓總統李在明也正式批准其請辭，這是政府首位現任部長因爭議下台，引發明年釜山市長選舉版圖震盪。

根據《韓聯社》，全載秀從美國返抵國門後在仁川機場向媒體表示，部分韓媒的相關指控「荒唐且毫無根據」，強調不曾收受不法金錢，並計畫在未來透過各種方式澄清事實，必要時將對散布不實消息者追究民事與刑事責任。他表示，辭職海洋水產部長並非承認指控屬實，而是公職人員面對爭議與外界關注時的應有態度。

部分韓媒透露，特檢組檢察長閔中基曾於今年8月取得前統一教世界宣教本部長尹鍈鎬證詞，指稱統一教2018至2020年間曾向當時擔任國會議員的全載秀提供兩支名錶與數千萬韓元，希望協助推動興建日韓海底隧道。

報導分析，全載秀請辭海洋水產部長後，恐對明年釜山市長選舉造成重大影響。隨著李在明政府計畫將海洋水產部遷移至釜山，共同民主黨內部將全載秀視為最有力候選人，然而其辭職恐將改變黨內提名競爭格局。

南韓總統辦公室發言人室表示，總統李在明將同意批准全載秀請辭，之後會依照程序簽核辭呈。

另一方面，南韓統一部長鄭東泳也被媒體列為受金錢提供對象。鄭東泳11日向媒體澄清，他僅於2021年9月30日下午3時，在位於京畿道加平郡在統一教總部天正宮與尹鍈鎬短暫會面約10分鐘，僅交談一般議題，並未涉及任何金錢交易。

鄭東泳強調，他從未與統一教創始人韓鶴子會面，也未收到統一教任何賄賂。他表示政治生涯中從未涉及金錢爭議，後續將針對散布不實消息的媒體追究民事與刑事責任。