台南醉女「2度碰瓷」！跑去找車撞還惱羞推人　如願以償畫面曝

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市中西區民生路二段日前發生一場鬧劇，一名28歲侯姓女子喝醉失態，跑到馬路上演出一段「碰瓷」大戲，第1次先自己撞到車子上倒地不起，第2次起身再度往一旁車道跑去時，真的被另輛撞傷，而緊急送醫後並無大礙。

▲台南一名女子酒後上演碰瓷戲碼，第2次真的被轎車撞傷。（圖／網友ooxx.mia授權提供）



監視器畫面中可以看見，一名女子從騎樓跑到馬路的內車道，蹲著看似在等待什麼，第1輛休旅車見狀連忙切道繞開，輪到第2輛轎車時，女子突然發瘋似的朝車子跑過去，自行撲到引擎蓋上後倒地。

駕駛跟副駕連忙下車查看，但女子發現對方拿出手機時，卻突然起身試圖撥掉，甚至出手頻推對方，駕駛無奈不想理會便走開，沒想到女子發現第3輛轎車從內車道出現時，竟轉移目標再度衝向該車，但這次她如願以償被撞上，旋轉一圈半後重摔在地，整個經過十分荒唐。

警方表示，本案發生在11日晚間10時許，28歲侯女疑似酒後不勝酒力，蹲在路上，趁18歲李姓男子開車經過時，突然上前趴臥在引擎蓋滑落地上，起身後又碰撞另一輛由30歲李男所駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。

警方提醒用路人，於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通恐違反《道路交通管理處罰條例》第78條之規定，可處新臺幣500元罰鍰。至於其動機仍有待進一步釐清。