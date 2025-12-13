外籍人士交通事故傷亡人數增1倍　移工微電車事故最嚴重、6大原因曝

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

外籍人士交通事故傷亡人數5年間增幅達1倍，並以移工騎乘普通重型機車與微電車事故最為嚴重，外籍人士已成脆弱用路人群體，監察院6國語言問卷調查提出外籍人士交通事故頻繁六大原因及改善建議，並促請行政院督同所屬機關與地方政府，針對脆弱用路人群體設計政策意見反饋機制，落實外籍人士多元支持措施，以有效降低外籍人士交通事故傷亡風險。

根據審計部最新調查，外籍人士在台交通事故死傷人數近年急遽攀升，113年度已突破13,000人，較108年6,213人，5年間增幅達1倍以上；所占全國事故比率亦由1.36％上升至2.47％，其中以臺中、桃園、新北、臺南等地外籍移工騎乘普通重型機車與微電車之事故最為嚴重。

經監察委員葉大華高度重視關切並申請調查，於民國114年12月9日經監察院交通及採購委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審議通過調查報告。

調查顯示，行政院雖推動「行人優先交通安全行動綱領」與「永續提升人行安全計畫」用以解決行人地獄問題，但相關交通政策欠缺透過系統性調查以釐清不同群體用路人對行人路權之政策意見反饋；且外籍人士交通事故死傷人數比率，已遠超過人口成長幅度，卻未見對脆弱用路人群體之意見徵詢，形同漠視其需求。

另據監察院6國語言問卷調查結果顯示，多數意見指出外籍人士交通事故頻繁六大主因為：駕駛教育訓練不足與考照制度不完善、交通法規執行不力與罰則過輕、道路設計與基礎設施不足、駕駛文化與行人安全意識薄弱，以及外籍人士因語言障礙與資訊不足難以適應本地交通環境等。

監院建議行政院應督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討「行人優先交通安全行動綱領」並針對脆弱用路人群體設計政策意見反饋機制，落實外籍人士多元支持措施，以有效降低外籍人士交通事故傷亡風險。

監委葉大華調查指出，交通部推動普通重型機車駕訓計畫雖頗具成效，參訓者後續違規與事故風險均有顯著降低，執行結果顯示參加駕訓班者違規風險降低59％、事故風險降低36％；若同時參加駕訓班及道路安全駕駛訓練，則違規風險降低64％，事故風險降低51％，證明駕訓確有顯著降低事故傷亡率之成效。

監委也提到，然而多數外籍人士未經駕訓班系統性訓練即直接報名參加路考，僅約1成參與駕訓。本院問卷調查顯示近9成外籍人士與移工群體均不知有此駕訓補助政策，顯示目前宣導措施未能有效觸及目標群體。交通部仍應持續擴大補助機車駕訓制度，並協同勞動部與教育部共同提升外籍人士參訓管道與誘因，以整體性策略強化宣導，促使提升外籍人士駕訓參訓率。

問卷調查也顯示：外籍人士除因語言障礙外，不熟悉臺灣特有交通規則與標誌圖示、無法理解其圖面意義，導致較難適應臺灣交通環境。我國雖已簽署「聯合國標誌與號誌公約」，然我國因應自身國際現況與交通環境，長期以來未完全依照該公約規定設計交通標誌，導致部分符號語言、色彩與國際慣例不同，造成外籍人士理解困難。

監委呼籲，外籍人士於我國工作、求學等人數已近百萬之數，新規劃設計之交通標誌圖示，除專家學者之審查意見，亦應考量該脆弱用路人群體之建議與回饋意見。交通部長期未檢討忽視該群體需求，且未對交通標誌圖示與國際公約不符之部分應辦理定期檢視，允宜改進以提升國際接軌程度。

另部分地方政府反映各地有其道路、圓環等創新設計，造成標線凌亂與標誌不一，影響用路人理解，建議應制定「交通肇事熱區改善指引」，統合道路工程設計標準。此外，我國號誌關於行人專用時相、綠燈早開（遲閉）時相等設置準則，目前尚無明確統一規範。

監委指出，為避免地方政府各行其事，徒增用路人與外籍人士的困擾，針對我國現行道路標誌標線號誌之改善，交通部運輸研究已研提我國一致性之「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，建請就地方政府所提之建議，以及外籍用路人之需求納入該計畫並盡速據以研議推動。

針對移工交通事故運具微電車管理部分，交通部雖已推動掛牌與責任險制度，但尚未納入駕照考取，地方政府亦建議：倘無法納入考照制度，建議由雇主提供交通安全課程協助外籍移工；另部分地方政府警察局反映外籍人士交通事故處理當下經常有語言隔閡，致無法進行行政調查或立即阻止其違規行為，實務上逕行舉發與職權舉發在認定上仍有差距，建議交通部允應協調警政署研商相關法規修正與函釋，協助解決第一線員警執法困境。

問卷調查指出，移工對於我國特有交通規則不甚熟悉，標誌混亂與標線不清，道路設計不良，致移工多利用私人運具（如微電車或機車）於宿舍與廠區之間移動。部分移工所在縣市大眾運輸缺乏，且不熟悉臺灣特有交通環境下多使用私人運具通勤，衍生肇事風險提高。經徵詢交通部意見，建議雇主得提供交通接駁工具以及協助定期檢查，並將相關措施納入「外國人生活照顧服務計畫書」管理，請勞動部研議納入。

監委強調，外籍人士交通安全問題已非單一部門可解，應由行政院統籌督促各部會與地方政府從現行制度、執法、教育、設施等面向，共同檢討現行各項政策制度，落實各脆弱用路人族群之支持措施，以期有效降低事故風險，保障外籍人士生命安全與基本權益。