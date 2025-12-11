逢颱風豪雨即坍！台16線水里信義段拓寬有譜　交部允撥25億改善

▲台16線水里至信義段可望拓寬，交通部同意納省道改善計劃經費25億。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉通往信義鄉雙龍部落要道的台16線，每逢颱風、豪雨即易斷路或釀災，地方爭取拓寬改善多年；立法院交通委員會今天邀交通部長陳世凱赴南投縣會勘，獲交通部同意將台16線納入省道改善計劃，經費約25億元。

陳世凱今天前往台16線水里、信義段會勘，包括立委游顥、麥玉珍，南投副縣長王瑞德都到場参加，並聽取工程簡報；交通部公路局局長林福山指出，台16線19K到25K公路改善，將沿著濁水溪進行，並分成三個路段改善，包括興建隧道、橋樑、平面道路等，改善路段約有3公里，調整路寬為10公尺。

游顥表示，台16線邊坡不穩、路況不佳，拓寬問題討論很久了，他擔任縣議員及立委期間都積極爭取可行性評估及相關計劃，己經完成，交通部態度是臨門一腳；面對地方反映陳情，陳世凱同意先撥款1.5億元進行邊坡改善，25億元拓寬經費將同時納入省道改善計劃，讓水里、信義鄉親回家的路更安全。

王瑞德對陳世凱及游顥的努力表示感謝，他指出在游顥等相關立委積極爭取下，該工程納入114年至118年省道改善計劃後，預計於116年開工；台16線經未來施工改善後，將大幅提升行車安全，並有助於地方觀光發展。

立法院交通委員會隨後也前往投54線，聽取集集綠色隧道連外道路（投54—1）新闢工程簡報，預計投入2.3億元，總長441公尺，作為沿線居民及兵整中心連外道路，具軍事準備、交通改善，以及觀光提升等效能，立委馬文君、集集鎮長吳大村、縣議員謝明謀和黃春麟等人也到場關心；本案因涉及縣府、交通部等不同單位，加上中央、地方財政收支劃分仍在調整，游顥和王瑞德表示，會勘後各單位達成共識，未來將透過縣府提報生活圈改善計劃，國防部也承諾和交通部分攤經費，加以支持。