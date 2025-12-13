　
養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲交通部最新調查顯示，自用小客車養車費用平均年花8.4萬元。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

政府鼓勵公共運輸，不過汽機車私人運具數量卻創下新高。根據交通部調查，開車費用變貴了，113年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，比2年前多出550元，北部人最辛苦，每年要付9.2萬元；不過機車養車費用下降了，比2年前省下157元。

交通部鼓勵公共運輸，近年頻加碼推出各類TPASS通勤月票優惠，平均每月約有98.2萬人常態使用，雖TPASS政策出現成效，但私人運具的強勁使用慣性仍需時間改變。根據公路局統計，截至今年10月為止，自用小客車已達717萬輛、機車更高達1468萬輛，不但皆創下新高，其中自用小客車數量比113年的714萬輛增加3萬輛，機車數量比113年的1465萬輛也略增加3萬輛。

私人運具攀新高，交通部近日公布最新調查顯示，汽車養車費用變貴了，113年平均每輛自用小客車用於油料及充電、保養維修、保險、停車、清潔以及通行費等變動支出，一年要花掉8萬4317元，比111年增加550元，成長0.7%，其中以油料及充電費支出3萬6543元為最主要支出，保養維修費1萬5584元次之。

▲▼養車支出統計。（圖／交通部提供）

▲汽車養車支出統計。（圖／交通部提供）※點圖放大

調查也顯示，北部汽車車主養車最辛苦，全年要花掉9萬2637元，光是停車費一年就要支出1萬1943元，幾乎是其他縣市2.6倍到9.5倍；養車支出次多的則是南部車主，去年也支出7萬9323元，中部車主則年花7萬9020元，東部車主去年則花6萬6158元養車，金馬地區車主最省，一年花5萬1186元。

不過機車養車費用變省了，交通部表示，113年平均每輛機車用於保養維修、油耗、充電或租用電池以及停車費等變動支出為8610元，較111年減少157元，下降1.8%，其中油耗、充電或租用電池費要花5668元，為養車費用最大宗，保養維修費花2,113元居次、停車費一年則支出829元。

▲▼養車支出統計。（圖／交通部提供）

▲機車養車支出費用統計。（圖／交通部提供）※點圖放大

交通部分析，各類機車中，以大型重型燃油機車支出1萬6539元最多，其次為電動機車去年花1萬506元，充電或租用電池費要支出7717元，反高於輕型燃油機車及普通重型燃油機車的油耗支出。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，政府推TPASS花數百億元，使用者大多仍是原本公共運輸的使用者，只是更頻繁使用，看似使用人次變多了，但檢視公共運輸市占率提升有限，反映了目前公共運輸政策還是無法讓私人運具使用者改用公共運輸。

李克聰分析，小客車車主仍選擇開車，主要是回家或抵達目的地的最後一哩路接駁不方便，部分路線公車和客運在駕駛缺員等情況下，班次不足或無法增班，導致曾嘗試用公共運輸的使用者需要更早出門，最後被迫換回使用私人運具。

李克聰指出，汽車私人運具使用增加，養車費用變多，不過機車的養車費用卻減少了，初步分析，現行TPASS等優惠對機車使用者吸引較大，讓機車使用者原本騎全程改為接駁用途，透過機車接駁到捷運站後改搭公共運輸，使用里程減少了，油料支出和養車費用也跟著降低了。

12/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

