政治

快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾

▲沈玉琳轉往台大醫院救治。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國立臺灣大學前教授陳思原，於兼任附設醫院婦產部主任期間，性騷擾多名住院醫師，受害者描述不只被摸大腿、臀部，甚至還被摸進內褲，監察院今（12日）發布新聞稿列出陳思原多項犯行，並表示，陳思原侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，通過監委紀惠容、王幼玲所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

臺大前教授陳思原，兼任臺大醫院婦產部主任期間，利用公務上之權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮之住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，並經臺大醫院性騷擾申處會決議性騷擾成立。被彈劾人所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，情節重大。監察院於114年12月9日審查通過監察委員紀惠容、王幼玲提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳思原於106年8月1日至112年7月31日兼任臺大醫院婦產部主任，綜理臺大醫院婦產部業務。詎其竟於擔任臺大醫院婦產部主任期間，利用職場上之優勢地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名受其監督指揮之住院醫師為性騷擾，

情節如下：第一、陳思原乘甲女不及抗拒而擁抱甲女之行為，致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活。第二、陳思原藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞。第三、陳思原以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，且被彈劾人要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為，均使癸女致生困擾與壓力。

彈劾案文詳述，上開違失情節，經監察院詢問相關被害人指證歷歷，陳思原於監察院詢問時，雖以「我不記得」、「沒有印象」等語，矢口否認，惟監察院經與所調得之全案卷證互核，堪以認定被害人之指述為真實。其中陳思原性騷擾甲女及癸女部分，業經臺大醫院性騷擾申處會作成「性騷擾成立」之決議。

監察院指出，陳思原擔任臺大婦產科主治醫師，迄今已30餘年；婦產科核心業務多涉及女性健康權益，身為婦產科醫師，其對女性身體自主權之保障與尊重及性別平等意識等事項，本應較其他科別醫師有更高之敏感度與認知，並應落實作為個人之日常行為與人際互動之準則；復陳思原兼任臺大醫院婦產部主任職務，更應致力營造性別友善工作環境，並防治職場性騷擾行為發生。

監察院直言，陳思原竟反利用其職場上之優勢地位，製造與甲女、壬女、癸女等人單獨相處之機會，並藉機性騷擾上開受其監督指揮之住院醫師。核其所為，已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。
 

