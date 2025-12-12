見家長路上遇車禍　男友「愛心氾濫舉動」她氣炸：把我當空氣

▲路上遇到車禍，男友舉動讓她超傻眼。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，原本和男友要一起去見家長，途中卻意外發生車禍，男友全程照顧肇事女子，載送對方到公司附近，還擔心對方沒有錢吃飯，遞了1000元，最後直接放鳥聚會，讓她超火大，「被撞的是我們，怎麼忙前忙後像犯錯的人是他，而我在旁邊像空氣」。對此，有網友驚呼「這是老天委婉阻止見家長嗎。」

女網友在Dcard發文，與男友開車準備與男友父母吃飯，途中卻遭一名女騎士未打方向燈，突然左轉撞上，導致車頭燈損壞。事故發生後，男友打算叫救護車，但對方第一句話不是道歉，而是詢問「救護車要錢嗎？」並露出一副快要哭出來的模樣。

原PO見狀提出先報警處理，男友則詢問對方是否有保險，沒想到女子回應「沒有保險要賠很多錢嗎？」男友態度隨即轉變，開始安撫對方表示不用擔心、不用賠償，接著便一路陪同她就醫、付醫藥費，還幫忙買了一周的換藥耗材，甚至代為致電公司請假。

不僅如此，男友事後還載對方到公司附近，臨走前關心她是否有錢吃飯，女子低頭不語，男友直接拿出1000元，對方也收下了，並說謝謝。

讓原PO最無法接受的是，當天中午原本是兩人第一次正式見男友父母的重要場合，卻因為這起事故被迫取消。她無奈表示，明明女方才是撞人的那一方，卻感覺男友像肇事的人，自己則像是空氣，「到底是我太小氣，還是很多男人只要女生表現得夠可憐，就覺得『幫助她』比尊重自己女友更重要。」

貼文曝光，網友表示，車禍後第一時間就是報警，「遇到交通事故就直接叫警察啊，沒事在那邊同情別人幹嘛，想同情不會先報警之後再和解嗎」、「發生車禍一定要先報警，不管要不要向對方求償」、「撇除掉放鳥家長的部分，光是車禍在那邊不報警然後一連串問號操作，就已經很足夠分手了」。