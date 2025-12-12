　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

見家長路上遇車禍　男友「愛心氾濫舉動」她氣炸：把我當空氣

▲▼車禍，撞車，車險，保險理賠。（圖／視覺中國）

▲路上遇到車禍，男友舉動讓她超傻眼。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，原本和男友要一起去見家長，途中卻意外發生車禍，男友全程照顧肇事女子，載送對方到公司附近，還擔心對方沒有錢吃飯，遞了1000元，最後直接放鳥聚會，讓她超火大，「被撞的是我們，怎麼忙前忙後像犯錯的人是他，而我在旁邊像空氣」。對此，有網友驚呼「這是老天委婉阻止見家長嗎。」

女網友在Dcard發文，與男友開車準備與男友父母吃飯，途中卻遭一名女騎士未打方向燈，突然左轉撞上，導致車頭燈損壞。事故發生後，男友打算叫救護車，但對方第一句話不是道歉，而是詢問「救護車要錢嗎？」並露出一副快要哭出來的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO見狀提出先報警處理，男友則詢問對方是否有保險，沒想到女子回應「沒有保險要賠很多錢嗎？」男友態度隨即轉變，開始安撫對方表示不用擔心、不用賠償，接著便一路陪同她就醫、付醫藥費，還幫忙買了一周的換藥耗材，甚至代為致電公司請假。

不僅如此，男友事後還載對方到公司附近，臨走前關心她是否有錢吃飯，女子低頭不語，男友直接拿出1000元，對方也收下了，並說謝謝。

讓原PO最無法接受的是，當天中午原本是兩人第一次正式見男友父母的重要場合，卻因為這起事故被迫取消。她無奈表示，明明女方才是撞人的那一方，卻感覺男友像肇事的人，自己則像是空氣，「到底是我太小氣，還是很多男人只要女生表現得夠可憐，就覺得『幫助她』比尊重自己女友更重要。」

貼文曝光，網友表示，車禍後第一時間就是報警，「遇到交通事故就直接叫警察啊，沒事在那邊同情別人幹嘛，想同情不會先報警之後再和解嗎」、「發生車禍一定要先報警，不管要不要向對方求償」、「撇除掉放鳥家長的部分，光是車禍在那邊不報警然後一連串問號操作，就已經很足夠分手了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門
快訊／韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光
以為腸胃炎！11歲妹狂吐「凌晨雙眼上吊」　醫一掃CT：致命警
賴清德邀下周一三院協商「韓國瑜不克出席」　總統府：意外、不解
快訊／3縣市大雨特報！
獨／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5招啟動體內「天然瘦瘦針」！醫師揭簡單進食口訣

農業部表揚退役執勤犬　公私協力打造退役犬幸福照護

見家長路上遇車禍　男友「愛心氾濫舉動」她氣炸：把我當空氣

快訊／3縣市大雨特報！東北季風影響雨彈炸　最新警戒區域曝

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光

天兵台客遊日錯過班機！打電話要駐日代表處「幫忙喬」

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

5招啟動體內「天然瘦瘦針」！醫師揭簡單進食口訣

農業部表揚退役執勤犬　公私協力打造退役犬幸福照護

見家長路上遇車禍　男友「愛心氾濫舉動」她氣炸：把我當空氣

快訊／3縣市大雨特報！東北季風影響雨彈炸　最新警戒區域曝

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光

天兵台客遊日錯過班機！打電話要駐日代表處「幫忙喬」

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

海綿寶寶電影版周邊開抽！康是美50元抽抽樂超值登場

近2年出版品AI生成占53％！　學者示警：人類恐不寫作不讀書

日本整人節目1年出2事故！　橫山裕「肋骨骨折」2個月才能康復

5招啟動體內「天然瘦瘦針」！醫師揭簡單進食口訣

史上最強feat.！　玖壹壹健志睽違8年單飛出新歌...圈內好友全看傻

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

索尼鼓勵開發多用「全新節能」模式　暗示未來PS6向任天堂看齊

台灣港務公司蟬聯ESG交通運輸永續獎　低碳智慧港埠再創佳績

韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘理由曝光　「要先取得三黨團授權」

中國避孕用品要課稅了！　5歲孩母親：寧可禁慾也不買

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

生活熱門新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

日人曝「青森強震後沙紋照」！吸926萬人觀看

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

iPASS MONEY APP破330萬下載　限時送1500禮包

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

更多熱門

相關新聞

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

高雄市三民區今（12）日發生一起車禍！一名張姓巡佐騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上一部違停路邊的貨車車尾，張員經過醫院搶救後仍宣告不治，警方依過失致死罪將貨車司機移送偵辦。

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士搶救中

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士搶救中

預拌混凝車突失控翻覆重壓路邊3車　監視畫面曝光

預拌混凝車突失控翻覆重壓路邊3車　監視畫面曝光

轎車追撞「滑壘」再擊落2騎士　「立筊」不倒畫面曝

轎車追撞「滑壘」再擊落2騎士　「立筊」不倒畫面曝

國3和美段2車追撞　釀4傷送醫

國3和美段2車追撞　釀4傷送醫

關鍵字：

車禍見家長男友情感肇事照顧交通事故

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面