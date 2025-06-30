汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

▲交通部今公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上（左）、前側窗40%以上（右）的隔熱紙。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部今公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，並揭露12家建議廠牌、型號資訊，明年起將對新車入法納管。

目前國際法規定擋風玻璃及前側車窗的透光率多為70%以上，公路局表示，考量我國氣候環境、道路安全、國人用車習慣及價格可負擔性，並比較各國規範後，以車輛「B柱」為主要分水嶺，考量B柱前為「道路安全」、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，並考慮我國屬副熱帶氣候及民眾選購彈性等因素，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。

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另外，公路局也說，計程車考量治安問題，前擋黏貼可見光透過率為70%以上，後側窗及後（擋）窗黏貼則均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

公路局表示，為協助民眾確認隔熱紙產品符合建議值，公路局已請隔熱紙業者依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，送專業檢測機構檢測其產品可見光透過率，並經過公路局及財團法人車輛安全審驗中心（VSCC），審查符合建議值的產品公布於「監理服務網」，截至6月底已有12家（共計39組型號）取得部分產品測試認證，並陸續增加中。

公路局長陳文瑞指出，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對駕駛行車視野辨識及操作能力有關連，交通部將推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理列為道安三箭其中一箭，並規劃先朝宣導教育方向推動，預計明年起針對新車強制納管，確切時間仍待配套措施出爐訂定，屆時針對法規上路時間起購置的新車隔熱紙納入規範。

陳文瑞表示，至於使用中的車輛則無納管規劃，但也建議使用中的車輛若需更換隔熱紙，盡可能選擇符合規範產品。

公路局說明，根據道路交通管理處罰條例第16條，計程車未依規定裝置自動計費器、車頂燈、執業登記證插座或在前、後兩邊玻璃門上，黏貼不透明反光紙，可開罰900元以上、1800元以下罰鍰。

公路局也說，未限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，可依道路交通管理處罰條例第17條處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰，逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。另外，經檢驗不合格汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，將吊扣其牌照。

▲交通部今公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」。（圖／公路局提供）※點圖可放大