防非法棄置！花蓮廢棄物車輛加裝GPS即時追蹤　全縣315車納管

▲▼環保局指出，透過GPS即時監控系統若發現異常軌跡將進一步安排現場稽查，嚴防非法棄置確保廢棄物流向合法透明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮縣環境保護局為有效掌握事業廢棄物流向，全面推動清除處理業者載運列管廢棄物車輛須加裝GPS即時追蹤系統以杜絕非法業者及棄置事件。同時要求業者應於每週五前，登入系統完成車輛GPS週確認作業，以確保相關設備運作正常。
花蓮縣環保局提醒業者如發現車機異常，應即刻聯繫維修商以維持監控功能穩定性並表示，全縣已納入列管315台清運車輛且完成GPS設備裝置，透過本項政策之施行提升廢棄物清運之適法性及管理工作。
縣長徐榛蔚表示，縣府積極落實環境部資源循環署政策，依據107年08月17日修正公告「應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定」，推動車輛納管措施，全面推動要求清除及處理許可車輛加裝GPS車機設備。此外，未來營建土方相關車輛也將納入GPS列管範疇，透過落實GPS車輛管制掌握轄內土石方之運輸動態同時強化廢棄物運輸過程的監督與查核，共同守護花蓮的好山好水，讓美麗環境永續長存。
環保局指出，透過「事業廢棄物管制系統(IWMS系統)」與「事業廢棄物清運機具即時監控系統 (GPS 系統)」針對轄內事業機構進行申報資料與車輛軌跡交叉比對，若發現異常軌跡之車輛或事業機構，將進一步安排現場稽查，嚴防非法棄置行為發生，確保廢棄物流向合法透明。
環境局再次呼籲業者切勿心存僥倖，如經查獲非法棄置及非法清運，將依《廢棄物清理法》嚴懲，最重可處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣1,500萬元以下罰金。
民眾發現疑似非法棄置行為，可撥打0800-066666專線，向環保機關舉報，共同守護環境永續盡一份心力。
