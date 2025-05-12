汽車隔熱紙透光率指引6月出爐　交通部：明年修法納管新車

▲汽車隔熱紙透光率安全指引6月出爐。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部預計今年6月公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，國民黨立委今質疑，指引沒有強制性，站在道路及駕駛安全角度，應該入法規範。對此，交通部政務次長陳彥伯表示，明年起將對新車入法規範，不符規定會有相關處罰。

根據公路局先前規劃，前擋風玻璃的隔熱紙透光率需70%以上，前側窗玻璃透光率70%以上或不低於35%；後側窗及後擋風玻璃不低於35%或不予限制；計程車則要求前擋風玻璃跟前側窗透光率要70%以上，後側窗及後擋風玻璃透光率35%以上。

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立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，現在各國針對汽車隔熱紙都有相關規範，美國為透光率20至70%，日本為透光率不超過70%，德國則是禁止前擋風玻璃張貼隔熱紙。不管是駕駛安全及視線問題，還是從外往內看的安全問題，我國現行都沒有強制性規定，站在安全角度上應該入法規範。

洪孟楷也說，交通部現研擬的隔熱紙政策都是針對新車，台灣交通應該一體適用，新、舊車都要有相關規範。

陳彥伯指出，根據公路局研究及各國規範，考量國家發展情形及安全重視程度，公路局有規範前擋及側擋車窗透光率標準，相關規範指引預計今年6月提出。至於新車將於明年起有相關要求，不符合規定會有相關處罰，還是會納入法規，而未來規範新車的定義將針對特定年份領牌起的車輛。

公路局長陳文瑞表示，今年6月提出的指引主要為宣導作用，但明年起將修正道路交通安全規則，將隔熱紙規範入法，納入驗車項目之一。至於新車界定時間、透光率標準及適用車輛，屆時將於修法期間討論。

公路局說明，未限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，可依道路交通管理處罰條例第17條處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰，逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。另外，經檢驗不合格汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，將吊扣其牌照。