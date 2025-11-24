當庭命少年下跪自搧耳光！爭議法官周靜妮遭重判撤職、停用3年

▲前法官周靜妮（右）遭職務法庭議處，後方為她的夫婿、教授曾建元。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗地院少年及家事庭前法官周靜妮，2015年某日值夜班時，竟因不在法院，就打電話給法警，要求跟被告溝通，允諾可以「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。此外她辭去法官職務後，未在1個月內辦好離職手續並交接，造成法院困擾。職務法庭審理後，24日將她重判撤職，停止任用3年。

現年53歲的周靜妮，司法官訓練所第41期結業，2002年分發時原任檢察官，2009年轉任法官，2012年鬧出在苗栗地院法官宿舍燒炭的事件，爭議不斷。

司法院人事審議委員會2021年間審理她的相關案件時，發現周靜妮2015年某日值夜班時，收到檢察官聲請羈押的案件。當時被告要求即時開庭訊問，但周靜妮因不在法院，不願回到法院開庭；她竟打電話給值班法警，要求跟被告溝通，允諾被告可以5萬元「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。人審會認為這有應受懲戒之情事，移送監察院審查。

而周靜妮相關爭議事件遭陸續移送評鑑、懲戒後，先遭司法院停職，她也於2022年6月間辭去法官職務。但她於離職1個月後，皆未辦畢離職手續並完成移交工作，法院派人催辦，她都置之不理；法院為了順利移交，派人事室、政風室、總務科、法警室等單位人員，強制騰空她的辦公座位，周靜妮還出言威脅協助移交之人員。此部分經監察院審理後，對周靜妮提出彈劾，並送職務法庭議處。

此外，周靜妮2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、磕頭、自打耳光約23下，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑。她2021年7月間審理一起家事案件時，主動打電話給案件當事人，詢問當事人聲請撤銷調解之動機，並要求當事人到法院談談。周靜妮還在電話裡對當事人威脅「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往指定地點會面，依周靜妮指示撰寫書狀撤回案件。這相關案件均被送法官評鑑，評鑑結果也是決議將她送職務法庭議處。

相關案件經職務法庭審理後，於24日宣判，合議庭將她判處撤職，停止任用3年，可上訴。