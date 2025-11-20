　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

內政部主張性別變更登記，需經兩個精神科醫師鑑定，並摘除性器官立場。然而，在當事人提起訴訟後，7件已裁判案件，6件敗訴。監察院今（20日）指出，內政部繼續延用97年11月3日行政命令要求強制摘除原性器官作為性別變更登記之申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則、CEDAW及兩公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權，監察院通過監委紀惠容調查報告，要求內政部儘速檢討改進。

目前有關戶政機關受理性別變更登記之認定要件，包含：一、申請女變男之變性者，須持經2位精神科專科醫師評估鑑定之診斷書及合格醫療機構開具已摘除女性性器官，包括乳房、子宮、卵巢之手術完成診斷書。二、申請男變女之變性者，須持經2位精神科專科醫師評估鑑定之診斷書及合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸之手術完成診斷書。

監察院表示，據訴，內政部遲遲未依據《消除對婦女一切形式歧視公約》(下稱CEDAW)、《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》(下合稱兩公約)等公約之國家報告國際審查結論性意見，廢除或檢討該部97年11月3日內授中戶字第0970066240號令，仍繼續延用此行政命令強制摘除原性器官作為性別變更登記之申請要件，忽視有性別變更登記需求者之困境與無援。

監委紀惠容指出，「強醫療模式」多已被國際判決認定違反國際人權公約，例如：瑞典102年甚至立專法賠償因被迫強制手術之跨性別者，荷蘭110年公開道歉並提出財務賠償計畫，日本最高法院112年裁定「性別認同障礙特例法」要求申請人進行絕育並變更後的性器官手術是「違憲」。全世界有近200國，其中約50國已不強制要求手術（即免術換證），至少20國採自由換證，亦即不需醫療或非醫療證明即可換證。

紀惠容說，各國性別變更登記的制度現分為三種：（1）「強醫療模式」：要求醫療手術作為變更法定性別的要件，如羅馬尼亞、新加坡、黎巴嫩、韓國等。（2）「弱醫療模式」：保留部分醫療或司法程序，但多已取消強制手術或不孕證明的要求，如：英國、奧地利、義大利等。（3）「性別自我認同模式」。允許個人透過自我聲明即可變更法定性別，無需醫療診斷、手術或法院許可，強調去病理化與尊重個人性別認同，如：阿根廷、丹麥、比利時、挪威、瑞士、德國、西班牙等。

我國目前採行「強醫療模式」制度，行政院委託研究建議短期採「弱醫療模式」，建議長期採「性別自我認同模式」。有陳情人說，性別登記、反覆申請遭拒、持覆提起訴願、行政訴訟等救濟程序，讓他們飽受長時間、金錢與身心折磨，徒增訟累虛耗司法資源與基層戶政人員困擾。截至114年4月30日，訴訟進行中計5件，訴訟已裁判計7件，其中戶政事務所敗訴計6件，均已完成性別變更登記。

監委指出，經調閱我國判決文書發現，多起判決認可以弱醫療模式申請性別變更登記。例如：110年9月23日北高行判決內容提到：「移除身體原有性器官，以剝奪其生育機能，傷害當事人身體健康之完整性……經參酌2家由精神科醫師鑑定等證據，原告已有獨立自主性別人格並持續相當期間而趨於穩定」；112年9年21日最高行判決「如無法律依據，卻強制要求申請人必須進行接受移除原本外部性徵之手術，乃直接傷害其身體之完整性，嚴重侵害其健康權。」其實，我國行政法院已有穩定見解。

內政部97年11月3日行政命令規定變更法定性別需有「2位精神科醫師診斷書」與「已摘除性器官手術診斷書」。監院指出，然而，現行戶籍法及戶籍法施行細則，僅規範人民申請身分變更登記時需附證明，並無要求人民必須摘除原性器官。且我國迄今從未有規範性別變更的相關法律。在無法律依據下，僅由內政部發布上開行政規則，規範拘束各戶政事務所辦理性別變更登記之依據，紀惠容指出，這已明顯違反法律保留原則及比例原則。

監院指出，行政院、內政部推動性別變更要件法制化仍然牛步，行政院與立法院均有提出專案研究報告，均指出：實務仍以行政規則作為限制依據，顯屬不當…應儘快整合各方意見，提出適切的性別變更登記法律草案。紀惠容強調，身為戶政中央主管機關的內政部迄今怠不作為，違反憲法及國際人權公約。

監院提到，有學者專家指出，內政部僅用行政命令要求手術摘除性器官，明顯違反法律保留原則，也會違反比例原則。廢除內政部97年11月3日令之後，應回歸母法即戶籍法第21條規定，並依國際人權公約辦理。法律保留原則是拘束行政機關，而非成為少數族群的阻礙，反過來拘束人民。

紀惠容提及，鑑於強醫療模式現多已被認定違背國際人權公約及憲法，CEDAW及兩公約之國家報告國際審查結論性意見早已指出，性別認同為基本人權，應廢除手術作為性別變更之要件，然內政部迄今對於性別變更登記要件之修正及法制化仍然牛步，行政院及所屬機關宜依國際人權公約規範意旨，並參酌各級法院穩定見解及國外做法，於不侵害人民身體權、健康權、人性尊嚴及人格權之前提下，准予人民性別變更登記之申請，積極作為促進人權實現之職責。

紀惠容呼籲，跨性別者態樣類型多元，所面臨心理或生理治療需求亦不相同，行政院允宜會同所屬機關瞭解跨性別者所面臨之生活處境及需求，以提供適當之社政醫療、法律扶助等資源挹注及支持，並強化社會溝通及教育，以消除社會對於跨性別者之偏見及歧視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6歲童連日狂吐　「找不到原因」死亡
中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的
費仔、龍仔堅定表態要為台灣打WBC！旅外好手返台時程待協調
WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓
快訊／三重宮廟信徒墜落！5樓電梯井掉到1樓
快訊／小島秀夫不來了！取消金馬行程
快訊／後座驚見一具屍體！　車主轉頭嚇傻
分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

黃國昌高峰會稱「成為最好的選擇」　李四川：沒空看也沒有評論

李明璇嗆綠：不投降從不是一個負責任的政府該做　守護人民才是

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

蔣萬安曝輝達籌設台灣子公司！　最快農曆年前再次會面、簽約

政院版財劃法拖9年才出爐　藍委批：政治算計大於政策誠意

政院版財劃法挹注地方破1.2兆　蔣萬安：需提具體數字才能討論

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

藍白合「正副縣市長搭檔戰2026」？　李乾龍：我想也可行

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

黃國昌高峰會稱「成為最好的選擇」　李四川：沒空看也沒有評論

李明璇嗆綠：不投降從不是一個負責任的政府該做　守護人民才是

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

蔣萬安曝輝達籌設台灣子公司！　最快農曆年前再次會面、簽約

政院版財劃法拖9年才出爐　藍委批：政治算計大於政策誠意

政院版財劃法挹注地方破1.2兆　蔣萬安：需提具體數字才能討論

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

藍白合「正副縣市長搭檔戰2026」？　李乾龍：我想也可行

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

人人犬舍狗狗第一批認養會52隻找到家　第二批毛孩絕育中

禁日本海鮮「換印度水產品」？中國網友吐槽：一個更狠的來了

黃國昌高峰會稱「成為最好的選擇」　李四川：沒空看也沒有評論

女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

跌倒髖骨骨折不用怕　大林慈濟微創手術成功案例分享

曾總情蒐日韓戰力：韓國新秀真的很強　日本仍是最強勁敵

【媽媽太會救場】送機現場兒子女友哭慘 媽媽扛氣氛拚了

政治熱門新聞

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

迎接子瑜回家！TWICE周末港都開唱　黃捷露腰熱舞應援

中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝

綠委直言鄭黃合作不會成功　原因曝光

鄭麗文送盤、黃國昌回燈！背後意義曝

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

國人赴美工作13.7萬人　創新高

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

疾管署官員爆公器私用！　技工當私人廚娘

中國停止進口日本水產品　林佳龍喊支持日本：阻止中共霸凌

更多熱門

相關新聞

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部隨後表示將再度行文富里鄉公所應依法解職。對此，陸委會主委邱垂正表示，他們尊重尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場，但對陸配朋友在台參政權的情況還是會去關懷協助，因此已多次到鄧村長家中協助、幫忙。

台東戒治所前所長收取受刑人女友不當餽贈　監察院通過彈劾

台東戒治所前所長收取受刑人女友不當餽贈　監察院通過彈劾

新光三越氣爆5死38傷　監察院要台中市府檢討改進

新光三越氣爆5死38傷　監察院要台中市府檢討改進

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

關鍵字：

免術換證監察院內政部跨性別變性

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

Sandy主持外景大遲到！

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面