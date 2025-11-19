台東戒治所前所長收取受刑人女友不當餽贈　監察院通過彈劾

▲台東戒治所前所長劉振榮涉收受不當餽贈遭彈劾。（圖／翻攝Google maps）



記者杜冠霖／台北報導

法務部矯正署台東戒治所前所長劉振榮，收受張姓收容人親友餽贈，涉有違失等情，監察院17日發布新聞稿指出，劉振榮於任職期間，收受收容人親友餽贈之禮品而未依規退還、登錄，並利用職權協助張姓收容人調整配業單位、懲處偏頗，有違公務員服務法等規定，違法事證明確，監察院通過監委所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

台東戒治所2023年6月間發生一起案件，林姓約聘僱人員因為涉嫌夾帶物品給張姓受刑人，被所方發現後，前往台東地檢署自首，工作也因此丟失，後來法務部政風單位接獲檢舉，深入一查竟然揪出案外案，張姓受刑人的女友曾頻繁出入所長辦公室，還經常攜帶禮物，進去都要待上一段時間才會離開。時任所長劉振榮及胡姓戒護科長皆被檢方帶回偵訊，其中劉振榮坦承接受餽贈，不過沒有對價關係，也沒有給予張姓受刑人特別待遇，兩人訊後均依10萬元交保。

監察院彈劾案文指出，劉振榮於任職台東戒治所所長期間，多次收受張姓收容人親友餽贈之禮品，均未依規定退還及登錄，並利用職權協助張姓收容人調整配業單位、懲處偏頗，核有嚴重違失。

彈劾案文提到，另所屬戒護管理人員多次違法協助收容人夾帶違禁物品以圖本身利益，案遭台東地檢署偵查並經媒體披露，已嚴重戕害公務人員廉潔形象，內部管理洵有失允當，被彈劾人監督不周究責難辭。

