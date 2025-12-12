總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

▲賴清德與民進黨51位立委便當會，鍾佳濱、吳思瑤會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（12日）立法院會處理反年改相關法案。總統賴清德稍早也邀請51位立委便當會，討論國會爭議法案，會中也談到對於爭議法案的應對方式，與會者強調，黨團成員一致同意，在憲法法庭被癱瘓情況下，對有違憲之虞的法令，請行政院長依憲法上明文「副署權」，針對各項法律案作出因應。黨團成員一致支持，不副署、副署不執行都是合憲方式，由總統跟行政院研究如何因應。全力支持行政部門最終定案。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，總統邀請黨團商討重大國政，討論焦點在於，藍白所通過違反國民意志、違反國家利益的法案，社會各界擔憂，過去仲裁者憲法法庭又被在野黨癱瘓，因此有學者提出透過行政權跟立法權制衡，此時副署權就被提出，在憲法本文中，這原本是閣揆跟總統間並行的權力。

鍾佳濱表示，但最近的法案比方說財劃法，諸多部分違反公債法、預算法、財政紀律法，這樣的惡法要強迫行政院執行違法的預算編列，有窒礙難行之處，到底覆議不成後要如何面對？總統今天邀請黨團成員，包含過去修憲的國大代表、法界專業人士一起來研商。

鍾佳濱指出，大家一致同意，因應憲政變局，在憲法法庭被癱瘓情況下，對於這些擴權、濫權、有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭仲裁情況下，請行政院長依照憲法上明文的副署權，針對後續以及前面各項法律案作出因應。

鍾佳濱強調，今天賴清德身為黨主席，透過中央黨部邀請黨團51立委餐會，總統是國家元首、對外代表中華民國，依法要公佈法令、發布命令、任命行政院長，國家面對境外挑戰，對內還有在野黨不理性抗爭，造成立法權與行政權極大動盪。黨團成員一致支持，不副署、副署不執行都是合憲方式，由總統跟行政院研究如何因應。

鍾佳濱表示，至於未來行政院長副署權，是否會成為憲法法庭癱瘓下，一種救濟手段，又或是重大政治爭議，透過倒閣、後續解散國會進行，讓全民決定。如果不能循既有機制進行，行政權可能必須採取憲法上救濟途徑，不是尋求對抗，而是讓目前亂局回到正軌。

政策會執行長吳思瑤回應，黨團成員發言非常踴躍，對於這部失速列車，黨團必須負責任善盡憲法忠誠義務、踩剎車，今天討論聚焦在目前立法院諸多癱瘓國家惡法，因應的方式必須合憲，不管是不副署、副署不執行都是合憲方式，行政部門不能違法執行，黨團全力支持行政部門最終定案。

吳思瑤表示，今天廣泛交換意見，後續共識交由行政部門做出最終決斷，黨團51位立委會協助論述，只要憲政上站得住腳，這是今天會議最大共識。

至於是否倒閣解散國會？鍾佳濱表示，這就是僵局的原因之一，即然國會多數已經八次否決行政院覆議，行政院仍然無法執行，如果國會認為行政院長不適任，應該透過不信任投票表達對行政院的否定，但在野黨可能擔憂倒閣後續國會改選、重新面對民意審判，他們畏懼也不願意啟動不信任投票，這就是今日僵局。

鍾佳濱指出，行政權被迫使用憲法上最後機制，目的不是對抗，而是讓國會回到常軌，所以在野黨應讓憲法法庭恢復運作，讓大法官進行是否違憲的審議，或是發動不信任投票，讓全民公決，這是現在討論的焦點。

對於行政院副署於否，吳思瑤表示，憲政精神如何捍衛，修憲、尋求憲法法庭解釋、創造憲政慣例，當修憲、尋求憲法法庭解釋兩條路徑暫不可得狀況下，採取合憲作為，創造可能的憲政慣例，這是執政黨可以思索方向之一，支持行政院最終合憲性決定。