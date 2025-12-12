　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美中角力。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

今年有來自8個不同國家的12艘海軍艦艇穿越台灣海峽國際水域活動，其中包括越南，這是歷史上首次。越南外交部發言人范秋姮表示，依照1982年通過的聯合國海洋法公約等國際法，越南享有在台海自由航行與自由穿越的合法權益。對此，綠委王定宇今（12日）表示，這是重要訊號，可以觀察越南態度的轉變，也可以詮釋為越南選擇站在自由民主聯盟一邊，對台灣是安全加分動作，這是非常重要地緣政治訊號。

王定宇表示，這是非常重要訊號，越南長期以來政治跟北京走在一起、經濟跟西方民主國家走在一起，所謂楊柳枝外交、身段很軟，這是越南第一次派出軍艦穿越台灣海峽，表達是執行自由航行、維持台海是國際水域任務。

王定宇指出，這次的自由航行任務是美國為首，率領澳洲、加拿大、北約相關國家以及日本執行，對照端，就是一再打臉中國宣稱台海是內海，而讓台海維持是國際水域，第一個受影響的就是中國如果要兩棲登陸、武力犯台計畫，必須考慮各國介入程度，維持台海國際化。

王定宇強調，按照國際公約下台海國際化，是維繫台海和平、增加中國對台動武困難度，一次非常重要的自由民主同盟聯合行動，過去以美軍第七艦隊為主，有日本自衛隊、加拿大、德國、英國、澳洲軍艦都曾加入，這次由東南亞的越南執行任務是史上首次。

王定宇表示，越南外交部更開記者會證實有此任務、要維持台海是國際水域的說法，可以觀察越南態度的轉變，也可以詮釋為越南選擇站在自由民主聯盟一邊，中國朋友就少了，站在對面的國家又多一個越南，越多國家關心，當然對台灣是安全加分動作，樂見維持台海和平穩定正面力量呈現。

王定宇呼籲中國，尊重中華民國台灣存在事實，不要老是扭曲國際法、把國際水域變自己內海、想對台灣動刀動槍，不僅無法贏得周邊國家友誼，甚至變成國際麻煩製造者，一點好處都沒有，這次越南表態可以說是非常重要地緣政治訊號。

