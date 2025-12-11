嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府斥資1億1,321萬4,133元採購10輛低碳電動大客車，並設置全新充電場站，今11日在嘉義縣公車處正式亮相，嘉義縣長翁章梁、縣議員莊竣傑、華德動能科技股份有限公司總經理楊誌榮等人出席啟用典禮，並為10位優良駕駛員頒發獎座，感謝駕駛對嘉義縣公共運輸的貢獻。

全新電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，原10輛柴油公車改為電動公車後，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200噸二氧化碳排放量，對環境更加友善。

公車配置24個座位，包含2個輪椅區，新車上路後後無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%，明年度公車處將再採購6輛復康大巴士，將比例提升為80.7%，藉由提高無障礙巴士數量，讓更多老年人與身心障礙朋友在嘉義縣通行無礙。

公車處指出，電動公車配置先進駕駛輔助系統(ADAS)，在危險緊急情況下即時發出聲音和圖像警示，輔助司機安全駕駛。面對乘客的多元需求，公車處積極提升駕駛應對能力，每年舉辦無障礙駕駛教育訓練及辦理優良駕駛員評選，期望提高駕駛員EQ及應變力，提升服務品質。

翁章梁說，新採購的巴士搭載許多科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，此外低碳設計對環境友善，縣府將持續提升公共運輸品質。

楊誌榮表示，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統，提供乘客更完善的服務，也保護路上行人。