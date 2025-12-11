　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府斥資1億1,321萬4,133元採購10輛低碳電動大客車，並設置全新充電場站，今11日在嘉義縣公車處正式亮相，嘉義縣長翁章梁、縣議員莊竣傑、華德動能科技股份有限公司總經理楊誌榮等人出席啟用典禮，並為10位優良駕駛員頒發獎座，感謝駕駛對嘉義縣公共運輸的貢獻。

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

全新電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，原10輛柴油公車改為電動公車後，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200噸二氧化碳排放量，對環境更加友善。

公車配置24個座位，包含2個輪椅區，新車上路後後無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%，明年度公車處將再採購6輛復康大巴士，將比例提升為80.7%，藉由提高無障礙巴士數量，讓更多老年人與身心障礙朋友在嘉義縣通行無礙。

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

公車處指出，電動公車配置先進駕駛輔助系統(ADAS)，在危險緊急情況下即時發出聲音和圖像警示，輔助司機安全駕駛。面對乘客的多元需求，公車處積極提升駕駛應對能力，每年舉辦無障礙駕駛教育訓練及辦理優良駕駛員評選，期望提高駕駛員EQ及應變力，提升服務品質。

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，新採購的巴士搭載許多科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，此外低碳設計對環境友善，縣府將持續提升公共運輸品質。

▲▼ 嘉義縣政府斥資1.1億購置低碳電動公車，全面提升公共運輸品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

楊誌榮表示，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統，提供乘客更完善的服務，也保護路上行人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難
台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

池上觀光夜市減塑有成　五場活動減少617件一次性垃圾

支持照顧者不再孤單　台東衛生局推動創新失智照護模式

高樓火警更兇猛！　南消六大隊進駐新悅城演練強化防火救災

南消第三大隊進駐南寶科技踏勘　聯手強化廠區防災、檢查水源動線迎戰年關

嘉義迎首波大陸冷氣團　養殖漁業嚴防寒害損失

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

池上觀光夜市減塑有成　五場活動減少617件一次性垃圾

支持照顧者不再孤單　台東衛生局推動創新失智照護模式

高樓火警更兇猛！　南消六大隊進駐新悅城演練強化防火救災

南消第三大隊進駐南寶科技踏勘　聯手強化廠區防災、檢查水源動線迎戰年關

嘉義迎首波大陸冷氣團　養殖漁業嚴防寒害損失

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

更多熱門

相關新聞

「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台迎接2026

「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台迎接2026

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區。民眾可白天選擇低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河煙火，一次體驗新北河岸最浪漫的跨年行程。

公共運輸破18億人次　交通部揭淨零成果：電動大客車普及率4成

公共運輸破18億人次　交通部揭淨零成果：電動大客車普及率4成

奇美實業勇奪國家永續發展獎石化業低碳轉型做出新典範

奇美實業勇奪國家永續發展獎石化業低碳轉型做出新典範

嘉義長照團隊合作及危機管理成長營

嘉義長照團隊合作及危機管理成長營

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

關鍵字：

嘉義縣電動公車低碳無障礙公共運輸

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面