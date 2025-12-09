基隆特教新生鑑定安置開跑　2至6歲身障幼童皆可申請

▲基隆市115學年身障幼童鑑定安置作業啟動。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市115學年度特教新生鑑定安置作業正式啟動，市府教育處於新學年前展開相關流程，協助2至6歲身心障礙或疑似身心障礙幼童接受專業評估並獲得最適切的教育服務。教育處並於6日在信義國小舉行報名說明會，向家長與教師說明報名方式、評估程序及各類班型特色，期盼透過及早介入與完善支持，協助幼童獲得更合宜的學習環境。報名自12月8日起至2026年1月2日止。

教育處指出，本次說明會由基隆市特教專業服務中心詳細介紹報名方式及特教通報網操作流程，並邀請本市學前巡迴輔導班及學前集中式特殊教育班分享各班型特色。同時也安排國立基隆特殊教育學校及身心障礙福利服務中心（伊甸基金會）簡介教育與服務環境，協助家長與教師為幼童評估並選擇最合適的教育安置模式。

教育處表示，身心障礙幼童若能及早接受合宜的特殊教育服務，有助其整體發展及未來學習適應，鼓勵教師與家長積極參與鑑定安置流程，共同打造更具支持性的學習環境。

本次鑑定安置對象為設籍基隆市、年滿2至6足歲（2024年9月1日〔含〕前出生）的身心障礙或疑似身心障礙幼童。報名時間自12月8日起至2026年1月2日止，家長可於上班時間（上午8時至下午4時），至基隆市各國小、公私立幼兒園、身心障礙福利服務中心（伊甸基金會）或特教專業服務中心（設於中正國小）完成報名。

教育處後續將指派專業鑑定評估教師，針對每位幼童進行個別化評估；必要時並將邀集醫師及相關治療師共同參與。鑑定安置會議預計於2026年3月30日至4月1日召開，由專家學者依據評估結果研判並提出適切的特殊教育服務建議。