高樓火警更兇猛！　南消六大隊進駐新悅城演練強化防火救災

▲台南市消防第六大隊於新悅城凱旋區大樓進行高樓火災搶救演練，模擬高樓層濃煙蔓延情況。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

高樓越蓋越高的時代，只要一場火警就能把數十戶居民推向險境，台南市消防局第六大隊11日於新悅城凱旋區大樓啟動高樓火災搶救演練，以實兵模擬方式檢驗指揮、疏散與攻堅流程，強化面對高樓火場時的整體應變力。

隨著市區人口密度攀升，高層建築激增，火警風險也相對提高。高樓內部空調管線與垂直空間複雜，一但起火，濃煙可能沿著管道在短時間內蔓延多樓層，比一般建築更難控制；居民逃生與消防攻擊都面臨更高難度。

為此，第六大隊規劃此次高樓火災搶救演練，情境假設高樓層發生火警。消防人員抵達後，立即向大樓管理端及消防系統確認著火位置，迅速展開滅火行動。雖然火勢在第一階段被成功壓制，但濃煙卻沿管線往上堆積，再度讓高樓層陷入危險。

因高樓內人口收容多、避難複雜，指揮官在幕僚協助下啟動「高樓搶救作業模組」，依程序設置前進集結站、作業梯、疏散梯等重要區域。後續人員管制、水源供應、人命救助、入室搜索及火勢壓制等任務同步展開，使整體搶救節奏更加流暢。

本次演練重點也放在高樓救災所仰賴的專用設備，包括緊急升降機、連結送水管、消防蓄水池、中繼泵浦等皆全程搭配使用。由於高樓消防更依賴建築本身消防系統的協作，透過實地操作讓消防人員更能掌握設備特性與最佳使用時機。

消防局長李明峯表示，高樓火災具有濃煙不易排散、溫度極高、逃生難度大等特性，透過實兵演練可以提升消防人員對建築防護設施的熟悉度，也能強化指揮統籌效率，落實「防患於未然、守護民眾安全」的任務。

市長黃偉哲指出，越來越多市民選擇居住在高樓大廈，消防安全自然不能鬆懈。透過演練，除了提升消防同仁對高樓特性的掌握，也能讓社區住戶更加重視平時的防災觀念。他也提醒市民務必記住「抗震保命三步驟」——趴下、掩護、穩住，才能在危難時爭取更多生機。