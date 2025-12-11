南消第三大隊進駐南寶科技踏勘　聯手強化廠區防災、檢查水源動線迎戰年關

▲台南市消防局第三大隊率六分隊前往西港南寶科技踏勘廠區安全，逐點檢視高風險設施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年末將至，工廠火警風險攀升，台南市消防局第三大隊11日前往西港區南寶科技股份有限公司，會同所轄六個消防分隊與廠方安全團隊展開大規模聯合踏勘，希望在災害還沒來敲門前，把每一處可能的隱患都先摸透。

第三大隊此行鎖定化學製程廠常見的火災與爆炸因子，從公共危險物品儲存設備、調配作業區、一般作業空間到太陽能光電設備區都逐一排查。消防人員逐站確認電氣線路負載狀況、機具運轉、滅火器材配置，也針對廠內曾發生短路或冒煙案例進行現場研討，希望把過往經驗真正轉為降低風險的解方。

現場踏勘也同步檢查救災所需的外部條件，包括廠周道路寬度是否足以讓消防車通行、水源取水點標示是否清楚、消防栓水壓是否穩定等；同時確認緊急通訊管道能否在狀況發生時即刻啟動，讓第一時間的聯繫不會斷線。

踏勘後，第三大隊與廠方召開座談，提出改善建議，包括：補強防火區劃、整理電線走向、提升危險物品標示清晰度、汰換防爆燈具等，盼廠方在日常維護時就把可能的風險降到最低。

第三大隊長鄭誌峰指出，南寶科技為大北門地區重要化學製程廠，內部使用許多易燃溶劑與氣體，只要在管理上稍有鬆動，就可能造成嚴重災損，因此防災準備與安全訓練一刻都不能停。他強調，消防單位將持續與企業保持合作關係，定期實施聯合踏勘與演練，落實「預防重於救災」。

消防局長李明峯也說，消防局近年積極推動「企業自主防災」，希望工廠能針對自身風險提早布局，一旦真的發生事故，能迅速止損、快速復原，維持產線不中斷。

市長黃偉哲表示，企業若能與公部門建立緊密協作機制，就能真正落實「自己的財產自己顧」，在第一時間提高應變效率，降低傷亡與損失，打造更安全的產業環境。