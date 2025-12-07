　
社會 社會焦點 保障人權

急救現場時間是關鍵！VR助攻葉克膜訓練　場景更接近真實操作

▲▼花蓮慈院心臟血管外科主任詹津祐分享「葉克膜置入訓練於 VR 的設計與應用」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院心臟血管外科主任詹津祐分享「葉克膜置入訓練於 VR 的設計與應用」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在急救現場，搶時間就是搶回生命的關鍵。花蓮慈濟醫院心臟血管外科主任詹津祐5日於「2025台灣醫療科技展」衛教講座分享「葉克膜置入訓練於VR的設計與應用」，介紹團隊設計的葉克膜（ECMO）虛擬實境訓練系統，如何協助醫護在高壓急救情境中更快速、安全地建立體外循環。此訓練已正式進行收案研究，並於AMEE國際醫學教育會議發表，獲得國際醫學教育領域關注。

詹津祐主任表示，在高級心肺緊急復甦術（ACLS）情境中啟動 ECMO，必須在數分鐘內完成血管插管、管路連接與設備啟動，越快重建血液循環，越能保住腦與重要器官功能，因此團隊分工與溝通效率至關重要。

傳統葉克膜訓練仰賴高階模擬人與臨床機會，受限場地與成本，學員練習次數有限。為提供更安全且可反覆操作的訓練環境，花蓮慈院跨校跨科合作，與台大醫院心血管中心教授陳益祥、敏盛綜合醫院心外體循組長彭麗美、慈濟大學許峻嘉教授等共同開發 VR 訓練模組，並在麻醉部鄭偉君醫師協助下，於2022年獲國科會兩年期計畫支持，2023年底完成系統初版上線，2024年更升級為支援多位學員同時進行VR連線協作，訓練場景更接近真實急救操作。

▲▼花蓮慈院心臟血管外科主任詹津祐分享「葉克膜置入訓練於 VR 的設計與應用」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

這套VR系統以實際急救流程為藍本，建構出3D虛擬手術與急救場景，學員戴上裝置後，即可分別扮演醫師、體循師與助手三種角色，在模擬心跳停止、需啟動葉克膜的情境下進行分工合作，同時系統將每個步驟拆解為清楚的操作流程，讓他們可以在虛擬環境中反覆練習。詹主任說，讓同仁在不影響病人安全的前提下多練幾次，熟悉流程就會更有信心，未來也預計結合人工智慧分析，協助回饋每位學員的錯誤模式與學習盲點。

▲▼花蓮慈院心臟血管外科主任詹津祐分享「葉克膜置入訓練於 VR 的設計與應用」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲詹津祐主任說，這套VR系統以實際急救流程為藍本，建構出3D虛擬手術與急救場景，學員戴上裝置後，即可分別扮演醫師、體循師與助手三種角色。

團隊也在AMEE 國際醫學教育會議發表計畫研究成果，39名臨床專業人員在虛擬實境（VR）場景中扮演葉克膜團隊角色後，發現訓練顯著提升了合作學習能力，尤其是在角色清晰度和團隊協作方面，且VR技術透過沉浸式體驗學習環境，彌補了高風險體外生命支持（ECLS）場景中理論知識與實際應用之間的差距。

目前系統仍持續優化，花蓮慈院與國科會研究計畫團隊已完成專利申請，未來的培訓計畫將根據個人學習需求，優化跨專業角色分配，也期待VR技術提高葉克膜（ECMO）培訓中的角色清晰度和高風險合作學習能力，並進一步與更多醫院、學校合作，逐步建立屬於台灣的葉克膜VR 標準化訓練模式。

「VR 雖無法取代真實臨床，但可在高風險、低容錯又少遇到的急救場景中，成為新手與實戰之間的最佳橋梁。」詹津祐主任說，希望透過科技展的分享，推動更多急救教育與科技整合，讓 VR 訓練真正走入醫院日常，提升病人安全與醫療品質。
 

