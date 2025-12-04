熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

▲蔡瑞籐先生捐贈特搜裝備，提升台南市特搜隊救災能量。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市特種搜救隊近日獲得一份充滿溫度的禮物，熱心公益的蔡瑞籐先生，長期關注消防人員在第一線冒險犯難的辛勞，秉持「服務社會、造福人群」初衷，特別捐贈多項專業特搜裝備，希望成為守護城市的消防英雄最堅實的後盾。

台南市消防局表示，這批器材對特搜隊在執行高風險任務時具有高度實用性，將大幅提升救災效率與安全層級。

消防局長李明峯指出，本次捐贈的裝備皆屬特搜任務必備的重要工具，包括提升繩索作業速度並減少體力消耗的「電動上升器」，可強化破壞勤務效率、爭取寶貴救援時間的「美式橇棒」，以及便於攜帶大量器材、提升整體任務形象的「戰術裝備袋」。這些裝備能有效協助隊員應對地震建物崩塌、垂直救援等高難度場景。

消防局近年積極引進最新技術與裝備，並透過實地模擬與跨縣市聯合演練，不斷強化在面對風災、地震等複合型災害時的應變能力。市長黃偉哲表示，特搜隊經常肩負跨縣市的重大震災支援任務，面對極端環境與不確定因素，裝備就是救災人員的第二條生命，「每一件專業器材，都能在危急關頭多搶回一秒，多救回一個生命。」

此次捐贈不僅是物資協助，更象徵社會對消防弟兄最直接、最真誠的支持。消防局指出，蔡瑞籐先生的善舉猶如寒冬中的暖流，照亮所有在災害現場逆行的消防英雄，也期待能拋磚引玉，引發更多企業與民眾關注消防救災安全，共同守護城市韌性。