　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

▲蔡瑞籐先生捐贈特搜裝備，提升台南市特搜隊救災能量。（記者林東良翻攝）

▲蔡瑞籐先生捐贈特搜裝備，提升台南市特搜隊救災能量。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市特種搜救隊近日獲得一份充滿溫度的禮物，熱心公益的蔡瑞籐先生，長期關注消防人員在第一線冒險犯難的辛勞，秉持「服務社會、造福人群」初衷，特別捐贈多項專業特搜裝備，希望成為守護城市的消防英雄最堅實的後盾。

台南市消防局表示，這批器材對特搜隊在執行高風險任務時具有高度實用性，將大幅提升救災效率與安全層級。

消防局長李明峯指出，本次捐贈的裝備皆屬特搜任務必備的重要工具，包括提升繩索作業速度並減少體力消耗的「電動上升器」，可強化破壞勤務效率、爭取寶貴救援時間的「美式橇棒」，以及便於攜帶大量器材、提升整體任務形象的「戰術裝備袋」。這些裝備能有效協助隊員應對地震建物崩塌、垂直救援等高難度場景。

消防局近年積極引進最新技術與裝備，並透過實地模擬與跨縣市聯合演練，不斷強化在面對風災、地震等複合型災害時的應變能力。市長黃偉哲表示，特搜隊經常肩負跨縣市的重大震災支援任務，面對極端環境與不確定因素，裝備就是救災人員的第二條生命，「每一件專業器材，都能在危急關頭多搶回一秒，多救回一個生命。」

此次捐贈不僅是物資協助，更象徵社會對消防弟兄最直接、最真誠的支持。消防局指出，蔡瑞籐先生的善舉猶如寒冬中的暖流，照亮所有在災害現場逆行的消防英雄，也期待能拋磚引玉，引發更多企業與民眾關注消防救災安全，共同守護城市韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府釋利多！　「7檔機器人股」亮燈開趴
韓女星消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
快訊／傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方首回：積極評估
快訊／「載女兒上學」迴轉遭撞　女童噴飛
10台男在陸服刑！　突從小三通送回台灣
行政院拍板　2027年起全面禁廚餘養豬
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」
AAA倒數！男團中國成員喊卡「不來台了」　原因掀熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鳳凰颱停工8天！增加人力機具積極施工　馬太鞍鋼便橋進度超前

雇主勿違法！勞工特休未休完須折現結清　不得逕行作廢損權益

花蓮地方創生跨縣市取經！產業見學台東到屏東　4大主軸創共贏

汽燃費繳款最後倒數！逾期恐罰3千　屏東監理站示警詐騙簡訊

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

2颱+潰壩埋沒農田835公頃！花蓮啟動實耕者救助　每公頃最高5萬

台南推動登月計畫！　月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

內埔婦遺失雙證件慌求助　內埔警秒掛失助安心返家

買午餐返家嚇壞找不到媽　東港暖警即刻載返家

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

鳳凰颱停工8天！增加人力機具積極施工　馬太鞍鋼便橋進度超前

雇主勿違法！勞工特休未休完須折現結清　不得逕行作廢損權益

花蓮地方創生跨縣市取經！產業見學台東到屏東　4大主軸創共贏

汽燃費繳款最後倒數！逾期恐罰3千　屏東監理站示警詐騙簡訊

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

2颱+潰壩埋沒農田835公頃！花蓮啟動實耕者救助　每公頃最高5萬

台南推動登月計畫！　月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

內埔婦遺失雙證件慌求助　內埔警秒掛失助安心返家

買午餐返家嚇壞找不到媽　東港暖警即刻載返家

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　綠委酸：見人說人話見鬼說鬼話

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

2大音樂鬼才攜手合作！　爆內鬨「不耐煩」傳訊息轟炸

遇臉書詐騙！他用ChatGPT「絕地反殺」　歹徒嚇到崩潰求饒

28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

動物園2象龜打架「還翻肚」飼養員勸架！牠竟怒追飼養員…影片曝

台八女星「傍晚在家跳有氧」遭投訴！傻眼：穿毛拖鞋也被說腳步聲太大

周曉涵累趴床洩「深邃事業線」　魔鬼視角辣翻網：好有料！

快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

打電動被妹妹抱抱！哥反手霸氣回抱…繼續打電動XD

地方熱門新聞

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

台東婦深夜突發胸痛求助　警聯繫消防送醫

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

台南推動登月計畫！月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

叁山處推搭台灣好行跑水求財線優惠及特色禮抽獎

即／台南木炭倉庫突冒火光　延燒隔壁花圈行

汽燃費補繳期限進入倒數　籲速繳納免受罰

更多熱門

相關新聞

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

為提升消防救災人員在惡劣地形中的行車安全與脫困能力，台南市消防局與中華安駕學會於12月1日至11日，在安平漁港遊艇碼頭旁沙地共同舉辦「特殊地形車輛安全駕駛訓練」。

冬季洗熱水澡別輕忽！南消用古裝話劇教市民防一氧化碳

冬季洗熱水澡別輕忽！南消用古裝話劇教市民防一氧化碳

男深夜醉癱超商椅上　警暖心送返家　

男深夜醉癱超商椅上　警暖心送返家　

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

馬太鞍溪橋嚴重車禍　駕駛受困車頭血流滿地

馬太鞍溪橋嚴重車禍　駕駛受困車頭血流滿地

關鍵字：

特搜南消利器救援

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面