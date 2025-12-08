洪災近千死！印尼災民驚傳3症狀　醫院卻「慘泡泥水」藥品全沖光

▲亞齊特區（Aceh）東部塔米昂縣（Tamiang）在這次洪災中深受重創。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印尼蘇門答臘島（Sumatra）上周遭到洪災和土石流重創，死亡數攀升至940人，另有276人失蹤。當地亞齊特區（Aceh）東部塔米昂縣（Tamiang）災民不僅痛失家園，更面臨疾病肆虐的二次危機，但當地唯一醫院幾乎癱瘓，醫護拚命在泥濘中搶救生命。

災民家園全毀，只剩下一片泥濘與瓦礫，與此同時，腹瀉、發燒、肌肉痠痛等疾病快速蔓延。印尼衛生部指出，「災後環境和居住場所尚未恢復」是疾病蔓延主因。更糟糕的是，災區醫療系統瀕臨崩潰。根據當局5日統計，三省一共31間醫院與156處衛生中心被洪災波及。

《路透社》採訪的目擊者透露，塔米昂縣唯一醫院的醫療設備被泥沙覆蓋，針筒散落地面，藥品被洪水沖走。42歲護理師努爾哈雅蒂（Nurhayati）表示，由於缺乏藥品，醫院幾乎陷入癱瘓。眾人試圖搶救新生兒加護病房的呼吸器，卻因水位持續上漲而失敗，一名嬰兒因此死亡，「這是一場非同尋常的災難。一切都毀了。」

醫師伊克巴爾（Chik M. Iqbal）搭船抵達災區。他表示，橋樑損毀導致醫護無法抵達各地巡診，而急診室必須等到8日才能運作。

總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）7日親赴亞齊省視察災情，下令修復6座橋樑與水壩，並免除農民未償還的國家小額貸款。地方政府已籲請中央宣布全國緊急狀態，以釋出更多救災資金。

