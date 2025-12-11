綠燈過停止線卻挨罰闖紅燈？　駕駛抗罰被「放大截圖」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）今年5月間開車行經屏東縣鹽埔鄉維新路附近，因闖紅燈挨罰2700元，但他堅稱自己通過停止線時仍是綠燈，所以決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官「放大」相關證據截圖檢視後，認為阿榮是在號誌轉為紅燈才通過停止線，確實違規，最終裁定駁回。

▲阿榮認為自己沒有闖紅燈，但未獲得法官採信。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發地點。）

阿榮在判決書中主張，今年5月間他開車行經屏東縣鹽埔鄉維新路一處路口，當時是綠燈，由於路口狹長又鄰近學校，他的時速僅20公里，結果行駛到一半紅燈就亮起，他繼續穿越路口，卻遭警員攔停取締闖紅燈，因而挨罰2700元，他覺得警方的舉發有瑕疵，這才決定提出行政訴訟。

不過，高雄高等行政法院法官當庭檢視採證錄影檔案、勘驗筆錄及行車記錄器畫面截圖等證據，發現當時雖然因為車燈反光不能清晰辨識路口的停止線，但可以透過旁邊的雙黃實線起點、右側白實線起點，延伸推算出停止線的位置。

法官表示，經放大檢視證據截圖，確認阿榮是在號誌轉為紅燈之後，才通過路口停止線，確實違規闖紅燈，警員依法開罰並無不妥，最終認定他的主張與事證不符，為卸責之詞，難以採信，於是裁定駁回，全案仍可上訴。