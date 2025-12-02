　
社會 社會焦點 保障人權

「左轉車道打右方向燈」挨罰1200元　駕駛抗罰成功

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年7月間開車行經嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口，因在左轉專用車道打右方向燈，而被民眾檢舉未依規定使用方向燈，事後收到1200元的罰單。阿興不滿挨罰決定提出行政訴訟，日前獲得高雄高等行政法院法官裁定撤銷原處分。

▲方向燈 。（圖／達志示意圖）

▲阿興被檢舉在左轉專用車道打右方向燈。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年7月間開車行經嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口，被民眾檢舉有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為，因而挨罰1200元罰鍰。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，該路段為雙線車道，內側車道與外側車道的分隔線是白色虛線，兩側皆可變換車道，他並非從內側車道直接右轉，因為停等紅綠燈的地方右轉過去才是大義路，實際上他是要直行大義路。

交通部公路局嘉義區監理所則認為，該路段的內側車道是左轉專用車道，僅限左轉不得右轉，阿興在左轉專用車道轉彎，並持續使用右轉方向燈，顯然與道路交通安全規則第109條第2項第2款「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光」的規定不符，違規事證明確。

不過，高雄高等行政法院法官當庭勘驗採證影像內容，發現大義路為單向雙線車道，兩側車道中間劃設白虛線，允許車輛跨越虛線變換車道；而阿興行駛於左側車道時開啟右側方向燈，並在通過路口停止線後，向右變換車道至外側車道，再行駛至台18線對面的大義路，變換車道期間全程都有開啟方向燈，難認有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」的違規行為。

法官表示，嘉義監理所以道交條例第42條規定予以裁罰阿興，難認合法，於是裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。至於阿興的行為是否符合道交條例的其他處罰規定，則交由嘉義監理所依職權調查後另行裁處。

11/30 全台詐欺最新數據

高雄高等行政法院

