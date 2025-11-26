警禮讓行人下秒小黃直接開過去　運將求情：和乘客聊太嗨

記者黃翊婷／綜合報導

運將阿興（化名）今年1月間載著客人行經嘉義市文化路夜市一處路口，因為聊天聊得太高興，一時分心沒注意到有行人要過馬路，結果就在警員面前「違規」，因而挨罰6000元罰鍰。阿興認為罰款過重，希望從輕處理，但日前被高雄高等行政法院法官裁定駁回。

▲阿興聲稱自己和客人聊天聊得太高興，一時分心才會沒有注意到行人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年1月間開車行經嘉義市文化路夜市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場舉發，事後挨罰6000元罰鍰，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時右邊視線受到騎士阻擋，加上和副駕客人相談甚歡，一時分心沒有注意到行人正要過馬路，並非故意不禮讓；此外，當時他的車輛和行人尚有一段距離，應該是警員誤認，原處分罰款過重，希望能從輕處理。

高雄高等行政法院法官當庭檢視證據影像，發現畫面前方出現停止線及斑馬線時，確實有2名行人正要走向斑馬線，警員也開始減速慢行並停下，現場並無其他車輛；大約1秒鐘後，阿興的車輛出現在畫面中，接著沒有任何停頓，直線前行通過斑馬線，車輛通過斑馬線時，車身距離右側行人大約2組枕木紋，確實不足3公尺寬，警員見狀立刻鳴笛攔停阿興。

法官認為，從證據影像看來，阿興違規事實明確，況且汽車靠近無號誌燈的路口時，本來就應該減速慢行，做好隨時停車的準備，阿興卻未能察覺並禮讓行人，縱使沒有故意，也應當有輕忽懈怠的過失，原處分裁罰並無違誤，最終裁定駁回，全案仍可上訴。