運將3分鐘違規3次挨罰5100元　控檢舉人違法蒐證吞二連敗

運將阿輝（化名）前年5月間開車行經台南市區時，竟在3分鐘之內違規3次，包含2次未依規定使用方向燈、1次闖紅燈，因而挨罰5100元。阿輝自認遭到「違法蒐證」，檢舉民眾的密錄行為侵害到他的隱私權，於是向高雄高等行政法院提告，結果一、二審均被裁定駁回，全案確定。

▲阿輝違規3次挨罰5100元，卻反過來控訴檢舉民眾違法蒐證。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2023年5月間開車行經台南市北區成功路時，未依規定使用方向燈，接著行經中西區西和路時闖紅燈，然後又在中西區民權路三段未依規定使用方向燈，短短3分鐘之內違規3次，因而遭到民眾檢舉，總計挨罰5100元罰鍰。

阿輝不滿受罰，決定向高雄高等行政法院提出訴訟，但一審被裁定駁回。他提出上訴並強調，本案行政裁罰的唯一證據，是不具公權力的檢舉民眾所提供的行車記錄器影像，一審卻採信私人蒐證結果，未審酌證據取得的合法性，顯然屬於法律適用錯誤，而且民眾密錄的行為也侵害到他的隱私權。

不過，二審法官認為，依法規定，若民眾發現交通違規事件，可以在行為終了日起7日內敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，這項制度是以立法院三讀通過的法律作為依據，而本案的檢舉人透過行車記錄器影像提出檢舉，經警員查證屬實後進行舉發，過程符合規定，並無違法。

至於阿輝主張隱私權的部分，法官表示，事發地點屬於公共場域，民眾是在公共場域偶然目睹阿輝的違規行為，不論是證據資料蒐集或提出檢舉，都不屬於「持續性侵擾私人活動領域及個人資訊自主的行為」，自然不構成妨害秘密。

最終，法官沒有採信阿輝的說詞，二審仍裁定駁回，全案不得上訴。