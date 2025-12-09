　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿成（化名）去年5月間騎車搭載友人，卻在行經台南市一處路口時，因駛入路肩未使用方向燈、身上有酒味等問題，被警員攔查，但他表明拒絕酒測，事後挨罰27萬元。高雄高等行政法院法官日前審理之後，僅判處撤銷吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習的部分，其餘駁回。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿成質疑警員是在私人場域中強行實施攔查程序，所以拒絕酒測。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿成在判決書中主張，去年5月間他騎乘租賃機車搭載友人，前往台南市中西區永福路2段某餐廳聚餐，但他剛進入餐廳並飲用酒類不久，警員就跑進來要求進行酒測，他自認沒有酒駕行為，所以選擇拒測。

阿成認為，警方在私人場域中強行實施攔查程序，顯然有不當之處，他卻因為此事挨罰27萬元罰鍰，還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習，所以決定提出行政訴訟。

警員則表示，當時雙方在路口對到眼，阿成立刻撇頭違規直行，他當下感到很奇怪，加上阿成要靠路邊停車的時候沒有打方向燈，他便決定依這個規定攔查，哪知道阿成車子一丟，也不管後座乘客，竟直接跑進餐廳拿起桌上一杯透明液體一飲而盡，接著他上前要求阿成出來接受盤查，之後的過程都與密錄器影像一樣。

高雄高等行政法院法官檢視密錄器影像等證據之後，發現阿成確實有變換車道未使用方向燈、拒絕酒測等行為，由於阿成和警員曾近距離接觸談話，客觀上警員應當能聞到阿成身上是否有酒味，而且警員在要求實施酒測的過程中，都有全程連續錄影，難認有任何違法疏失。

法官表示，阿成領有駕照，應當知道上述規定，卻仍做出違規行為，主觀上至少具有過失，原處分裁處罰鍰27萬元並無不妥，但「吊銷駕駛執照，自吊（註）銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」的部分，違反行政訴訟法第237條之4第2項第1款但書規定之不利益變更禁止原則。

最終，法官僅裁定撤銷「吊銷駕駛執照，自吊（註）銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌
早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆
秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論
張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈
瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光
青森強震釀30傷！　高市早苗：保持「搖晃就避難」警覺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

人夫激戰美甲師小三「愛老虎油」　正宮驚見鹹濕對話崩潰

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

人夫激戰美甲師小三「愛老虎油」　正宮驚見鹹濕對話崩潰

屏東80歲阿北騎單車跌倒受傷　內埔警消聯手救護

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

民生輝溫體牛肉鍋每月虧50萬　11月底轉型改賣麻辣鍋

《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

【還敢騎！？】下一秒爆胎現世報超即時OAO

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬：肇事男一句道歉都沒

女兒向父要錢被拒　狂打1377通電話

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

更多熱門

相關新聞

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

一名黃姓男子有10次酒駕記錄，車牌已遭註銷，今年8月間騎乘未懸掛車牌機車後座載著人，上台76線快速道路，國道警方巡邏發現，前往攔查，酒測值0.43明顯超標，依涉公共危險等罪嫌移送偵辦，法官審理，這已經是他第11次觸犯酒駕罪。認定其為累犯且毫無悔意，判處1年徒刑。

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

20歲前職軍酒駕自撞　酒測值0.9送辦

20歲前職軍酒駕自撞　酒測值0.9送辦

金門1至11月取締暴增4成　警揭「4hrs被逮占9成」

金門1至11月取締暴增4成　警揭「4hrs被逮占9成」

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

酒駕4犯男肇事不想入監　理由被打臉

關鍵字：

高雄高等行政法院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面