「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

男子阿成（化名）去年5月間騎車搭載友人，卻在行經台南市一處路口時，因駛入路肩未使用方向燈、身上有酒味等問題，被警員攔查，但他表明拒絕酒測，事後挨罰27萬元。高雄高等行政法院法官日前審理之後，僅判處撤銷吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習的部分，其餘駁回。

阿成在判決書中主張，去年5月間他騎乘租賃機車搭載友人，前往台南市中西區永福路2段某餐廳聚餐，但他剛進入餐廳並飲用酒類不久，警員就跑進來要求進行酒測，他自認沒有酒駕行為，所以選擇拒測。

阿成認為，警方在私人場域中強行實施攔查程序，顯然有不當之處，他卻因為此事挨罰27萬元罰鍰，還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習，所以決定提出行政訴訟。

警員則表示，當時雙方在路口對到眼，阿成立刻撇頭違規直行，他當下感到很奇怪，加上阿成要靠路邊停車的時候沒有打方向燈，他便決定依這個規定攔查，哪知道阿成車子一丟，也不管後座乘客，竟直接跑進餐廳拿起桌上一杯透明液體一飲而盡，接著他上前要求阿成出來接受盤查，之後的過程都與密錄器影像一樣。

高雄高等行政法院法官檢視密錄器影像等證據之後，發現阿成確實有變換車道未使用方向燈、拒絕酒測等行為，由於阿成和警員曾近距離接觸談話，客觀上警員應當能聞到阿成身上是否有酒味，而且警員在要求實施酒測的過程中，都有全程連續錄影，難認有任何違法疏失。

法官表示，阿成領有駕照，應當知道上述規定，卻仍做出違規行為，主觀上至少具有過失，原處分裁處罰鍰27萬元並無不妥，但「吊銷駕駛執照，自吊（註）銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」的部分，違反行政訴訟法第237條之4第2項第1款但書規定之不利益變更禁止原則。

最終，法官僅裁定撤銷「吊銷駕駛執照，自吊（註）銷之日起3年內不得重新考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。

