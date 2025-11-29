「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）今年2月間騎車行經高雄市小港區高鳳路一處路口，先是繞行至加油站前空地，再轉彎進入巷子，結果被警方認定闖紅燈，因而挨罰1800元。雖然小清認為事發地點沒有停止線，應當不算闖紅燈，但並未獲得高雄高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回。

▲小清自認沒有闖紅燈，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清今年2月間騎車行經高雄市小港區高鳳路一處路口，被警察以有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，當場舉發，事後收到一張1800元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點。

小清不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己是依照道路標示動線行駛，路線上沒有停止線，停止線只到高鳳路三線道內路旁的紅線為止，而他已經進入加油站入口腹地，接著左轉進入巷子，他的行進方向是綠燈，應當不算闖紅燈。

但高雄高等行政法院法官認為，在採證資料照片中，小清行駛的路線鋪有柏油路，而且有劃設網狀線，目的是告示駕駛人禁止在設置本標線的範圍內暫停或臨時停車，應當保持淨空，防止交通阻塞，況且該地點還是加油站的出入口，自然算是供公眾通行的處所，屬於道交條例所稱的道路無誤。

法官接著指出，參考交通部1993年4月22日交路字第009811號函釋，「車輛面對紅燈時仍逕予穿越路口至銜接路段，含左轉、直行、迴轉及右轉（依箭頭綠燈允許行駛者除外）即視為闖紅燈之行為」，所以不論路口有無設置停止線，都不影響行車管制號誌的效力，駕駛人應該按照紅燈號誌指示停車。

法官表示，小清行駛至事發地點時，行進方向高鳳路的號誌已經轉為紅燈，他卻從加油站前道路進入路口，接著左轉進入巷子，確實屬於違規行為，不因他取巧繞行未跨越停止線而有所不同，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。