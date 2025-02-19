2025台東歲時祭儀　重現部落傳統祭儀文化

▲2025台東歲時祭儀即將盛大展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了推展原住民族部落文化傳承及永續發展，台東縣政府將於22日下午在臺北車站一樓車站大廳多功能展演區召開記者會，並邀請各鄉長及部落領袖等約二百餘人共同出席，除透過「歲時報訊」展現各部落的「豐收」及「祈福儀式」差異，現場展覽也將透過「原住民族歲時祭儀展」，呈現各原住民族如何因應環境、生活型態與獨特文化內涵，發展出多元祭儀特色與美學文化，族群文化之間「異中有同」、「同中有異」的獨特圖紋、顏色、材質及文化意義，反思祭儀對原住民族的意義。

台東縣長饒慶鈴表示，台東目前原住民族人口數約八萬人，佔台東縣人口總數的38%，縣內每個族群都擁有獨特的歲時祭儀，是原住民族每年重要的文化祭典，不只是部落聚集交流經驗、聯絡情感，更是原住民族與祖先、神靈、大自然連結的重要文化環節，以及凝聚族人向心力與追思祖先的重要時刻，這次活動以「來自台東 山。海 歲時報訊」為主題，邀請台東縣內七大族群透過展演及祭儀展示都參與這次記者會，各部落以展現傳統「報訊」方式，讓部落傳統文化再次被看見與重現。

同時「報訊」也象徵邀請各地民眾參與台東縣區內各個部落舉辦的歲時祭儀活動，也希望旅外的族人，「祭得回家聚」，踴躍回鄉參與部落祭典，記者會活動會場亦有提供各部落的祭儀文化解說與部落深度觀光旅遊資訊，歡迎國內外的遊客蒞臨參觀，認識並體驗原住民族的祭儀文化。