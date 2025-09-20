鄒族文化探索、百合花季搶先報　阿里山賓館推限時體驗

▲參加「鄒年慶部落探索」專案安排人氣餐廳-鯝事的起源享用鄒族特色佳餚 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

10月3連假加上即將發放普發現金1萬，各大飯店、民宿業者無不看好這波商機，紛紛祭優惠錢進國旅！阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋、雙十、光復節3個連假指定日入住豪華家庭房(四人)一泊三食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁服務漫遊達娜伊谷生態公園，及阿里山賓館房客獨享壯麗雲海和夕陽美景；10/4日~10/31平日入住套房(四人)每人1萬元有找8250元起，享自助晚餐和早餐，再加碼贈百合花導覽和DIY種植體驗！

阿里山賓館中秋、雙十、光復節連假，推出精緻、深度體驗的親子住房專案，以全包式套裝遊程推廣大阿里山觀光。王覺非總經理說，看好連假親子出遊商機，結合嘉義在地旅行社，整合專車接駁、住宿、餐食、導覽與體驗活動，推「鄒年慶部落探索」一泊三食快閃優惠，凡於10月3日~10月12日、10月24日~11月9日入住豪華家庭房四人同行每人9300元起，從嘉義高鐵站接駁至達娜伊谷自然生態公園，探訪山美部落秘境，享用鄒族狩獵的盛午餐，欣賞優美的歌舞和風趣表演，在山谷清澈溪流中觀看國寶級「鯝魚」，感受大自然的純淨、放鬆身心。

此外，10月時值阿里山樂野部落百合花季，阿里山百合生產合作社從荷蘭引進超過30個品種的百合，10月4日起至10月31日止開放民眾欣賞百合花，房客可於上山或下山時，搭乘台灣好行或自駕至樂野村百合花生產合作社溫室園區，憑房卡或訂房證明享免費入園，參加賓館與生產合作社推出「植育蒔光」樂野百合花專案。平日入住套房四人成行每人8250元起，再加贈百合花生態導覽、職人教學百合花DIY種植，讓親子一次賞、玩、遊，感受趣味和知性兼具的部落慶典。

「鄒年慶部落探索」、「植育蒔光」樂野百合花季專案，9月19日起開放訂房，在阿里山賓館官網和電話訂房入住，不限房型，每房即贈高保濕玫瑰潤澤面膜，盡享山嵐、森林和花香滋潤。10月中秋、雙十、光復連假即將展開， 把握秋天上山旅行時機，來阿里山度假吧！