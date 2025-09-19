回家幫媽慶生！親戚團國道翻車5傷　噴出車外原因曝：沒繫安全帶

▲國道6號今早發生自撞車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

國道6號東向3K處、舊正交流道今日上午發生嚴重車禍，一輛黑色轎車往南投方向前進時，駕車的江女在內線車道自撞護欄，結果車輛往外側衝撞，掉下邊坡並撞停於交流道匝道。警方調查，發現事發當時後座3人都沒繫安全帶，導致撞擊後其中1人被拋出車外。

據了解，江女一行人是姊妹跟姊夫關係，小妹江女開車，原本計劃好今天要回到南投國姓鄉幫媽媽慶生，結果才進入國6不久，就在路途中發生自撞車禍，好險人都沒有生命危險，但慶生活動只能緊急喊卡。

▲▼江女跟親戚等5人原本要幫媽媽慶生，結果途中發生自撞車禍。（圖／民眾提供）



今日8點多，江女（60歲）載著沿著國道6號要往南投前進，結果江女疑似恍神，在國道內線車道自撞護欄，江女又猛力旋轉方向盤，導致車輛失控，直接往外側車道衝撞，車輛撞擊外側護欄後，翻下邊坡，過程中還有乘客王男被拋出車外，整車最後在交流道匝道上撞停，但全車已經爛毀。

南投、台中消防局都獲報到場，發現現場5人都受傷，所幸意識都還算清楚，但是副駕女乘客受困在車上，趕緊將人救下。經確定，現場駕駛江女頭部血腫，副駕駛60歲女性也是頭部血腫、肢體擦傷，後座70歲男性頭部有外傷跟肋骨骨折、60歲女性右手食指斷裂以及肩膀骨折、65歲男性擦挫傷。

▲▼警方追查發現，後座3人當時都沒繫安全帶，其中1人還遭拋飛。（圖／記者許權毅翻攝）



國道警方調查，該車後座3人沒有繫安全帶，其中1男在車禍後被拋出車外，倒臥在在邊坡草皮上，所幸該起事故於9時39分排除。