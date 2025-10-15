　
第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

▲埔里山城派對馬拉松10月19日登場，圖為國道6號。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

▲埔里山城派對馬拉松10月19日登場，圖為國道6號。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里山城派對馬拉松活動「十光穿越」將於10月19日邁入10周年，共吸引4500人報名，今年更首度有近40位身、視障選手，包括10位輪椅障友一同上國道六號西行線埔里段（終點至愛蘭交流道）奔馳，並品嘗主辦單位提供的龍蝦、和牛等高檔補給食材，象徵運動平權與社會共融。

埔里鎮長廖志城表示，「埔里跑」多年來已成為結合運動、觀光、美食、人文與公益的全方位盛會，賽事路線串聯埔里多個知名景點，讓跑者能邊揮汗、邊欣賞山城風光，沿途更有在地美食補給與鄉親熱情加油；今年適逢十週年，他感謝犯罪被害人保護協會、南投地檢署協力合作，期盼透過公益參與，將埔里打造為更友善、更具包容力的城市舞台。

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松將有4500跑者齊聚開跑，國道化身公益舞台。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松將有4500跑者齊聚開跑，首度邀請深、視障跑友參加。（圖／埔里鎮公所提供）

埔里愛跑協會理事長阮偉倫補充，本屆賽事規劃全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，路線設計兼顧專業挑戰與親子同樂；今年交管計畫已與相關單位詳細協調：國道6號西行線將於清晨5時至上午9時作為賽道(提早於凌晨2點封閉進行交通管制)，並於中午12時前恢復全線通車，以減少對交通的衝擊。

18度C文化基金會董事長茆晉(日牂)指出，補給站除持續提供在地美食、農產，也有龍蝦、和牛等跑者最期待的驚喜；今年賽後同樣舉辦園遊會，完賽者可兌換豐富禮品，包括精美伴手禮、生吐司與香菇太空包。

大會屆時也會針對自第七屆至第十屆每年都報名參加的忠實跑者，加碼贈送精緻的獎牌收納盒，以表感謝；今年更有兩位跑者選擇在埔里馬完成「600馬」重要紀錄，為賽事增添歷史意義；全馬、半馬及挑戰組的完賽者們也將獲贈埔里吉祥物「噗哩」造型存錢筒，作為客製化伴手禮。

10/14 全台詐欺最新數據

從曾經的更生人，蛻變為持續回饋社會的公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）近來行程滿檔，持續以實際行動傳遞「生命影響生命」的力量，他感性表示，「感謝上帝與王令麟總裁大哥一路的安排與支持，讓我的生活與工作得以多彩多姿」，出監四年多來，他不僅沒有退步，反而不斷突破自我，勇敢實現夢想。

