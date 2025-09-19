女載親戚回家幫媽母慶生！衝出國6邊坡　1人飛出墜草叢驚險逃劫

▲國道6號東向3公里霧峰路段，今天早上發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

60歲江姓女子今天早上開車載其他4名年紀相仿的親戚，行經國道6號霧峰路段，疑因突然恍神自撞外側護欄，整台車衝出邊坡、掉至舊正交流道入口匝道上，後座3人都沒繫安全帶，其中一人因此被拋飛出車外、躺在草叢裡，造成駕駛及乘客5人受傷，送醫治療，所幸生命無礙。

國道警局第七大隊指出，今日早上8時58分時接獲報案，指國道6號東向3公里處發生自撞事故，派員抵達現場時，看見該台事故車輛停放在舊正交流道入口匝道路面上，疑因自上方墜下邊坡猛烈撞擊，造成車身嚴重變形，幾乎變成一塊鐵餅，所幸包括被拋飛的一名乘客在內意識都清楚，2人還能自行走出脫困，台中市、南投縣都出動消防隊，緊急5人送往草屯佑民醫院（3名）及亞大醫院（2名）急救。

據了解，江姓婦人和其他4名乘客有親戚關係，當時一行人正同車要開回南投縣國姓鄉老家幫江母慶生；江婦事後向媒體說明，行經該路段時突然恍神、車頭不斷向左偏移，經乘客提醒才猛然回正方向盤，但似乎用力過度，導致車輛失控衝下邊坡。

傷勢方面，駕駛江女頭部血腫、前座乘客63歲江姓女子頭部血腫、肢體擦傷，後座64歲王姓男子肢體擦傷，後送草屯佑民醫院；後座61歲江女左肩骨折、頭部血腫、左側手腳擦傷，70歲王男頭部外傷、胸痛，後送往亞大醫院檢傷急救。

國道七隊表示，該起事故於9時39分排除，無造成車流回堵，相關詳細肇事原因仍待調查釐清，並呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。