40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 Puli Power埔里山城派對馬拉松「十光穿越」今日清晨6時鳴槍起跑，除有4500位跑者共同奔馳於國道6號西行線埔里段，也是活動邁入10週年來首度邀請10位身障輪椅朋友一同上國道，而跑者洪義昌、蔡永真更選擇在今天完成個人「600馬」壯舉紀錄。

埔里鎮公所表示，埔里山城派對馬拉松規劃全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，在4500位跑者中有40位身、視障者同享路跑樂趣，尤其10位因遭受創傷導致殘疾、長期使用輪椅的犯罪被害者，透過專業「志工推手」、搭配適合路跑的輪椅裝備，安全、尊嚴地完成首度跑上國道6號的夢想，也成為最亮眼的領跑者。

完成「600馬」的洪義昌今年62歲，他表示自己接觸馬拉松運動10年，本次達成600馬壯舉，適逢「埔里跑」10週年，相得益彰；而年紀更大的百歲人瑞黃金印，更在家族子孫協助報名與陪伴下參加5公里親子組，完成馬拉松活動初體驗，開心直呼「金甘蝦（台語，真感謝之意）！」另大會為感謝自第7屆至第10屆每年都報名參加的410位忠實跑者，則特別加碼贈送精緻的獎牌收納盒以表心意。

▲▼完成600馬壯舉的洪義昌、首度參賽的百歲人瑞黃金印。

18度C文化基金會董事長茆晉日牂指出，本屆賽事規劃全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，路線設計兼顧專業挑戰與親子同樂，補給站除持續提供在地美食、農產，更加碼烤大豬、和牛及龍蝦等特色佳餚；完賽者在今年賽後園遊會可兌換生吐司、香菇太空包等豐富禮品，今年還可享可愛的埔里吉祥物「噗哩」造型存錢筒，為埔里跑10週年留下難忘回憶。