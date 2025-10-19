　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 Puli Power埔里山城派對馬拉松「十光穿越」今日清晨6時鳴槍起跑，除有4500位跑者共同奔馳於國道6號西行線埔里段，也是活動邁入10週年來首度邀請10位身障輪椅朋友一同上國道，而跑者洪義昌、蔡永真更選擇在今天完成個人「600馬」壯舉紀錄。

埔里鎮公所表示，埔里山城派對馬拉松規劃全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，在4500位跑者中有40位身、視障者同享路跑樂趣，尤其10位因遭受創傷導致殘疾、長期使用輪椅的犯罪被害者，透過專業「志工推手」、搭配適合路跑的輪椅裝備，安全、尊嚴地完成首度跑上國道6號的夢想，也成為最亮眼的領跑者。

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑，國道化身公益舞台。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑，國道化身公益舞台。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑，國道化身公益舞台。（圖／埔里鎮公所提供）

完成「600馬」的洪義昌今年62歲，他表示自己接觸馬拉松運動10年，本次達成600馬壯舉，適逢「埔里跑」10週年，相得益彰；而年紀更大的百歲人瑞黃金印，更在家族子孫協助報名與陪伴下參加5公里親子組，完成馬拉松活動初體驗，開心直呼「金甘蝦（台語，真感謝之意）！」另大會為感謝自第7屆至第10屆每年都報名參加的410位忠實跑者，則特別加碼贈送精緻的獎牌收納盒以表心意。

▲完成600馬的、。（圖／埔里鎮公所提供）

▲▼完成600馬壯舉的洪義昌、首度參賽的百歲人瑞黃金印。

▲2025埔里跑「十光穿越」馬拉松4500跑者齊聚開跑，國道化身公益舞台。（圖／埔里鎮公所提供）

18度C文化基金會董事長茆晉日牂指出，本屆賽事規劃全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，路線設計兼顧專業挑戰與親子同樂，補給站除持續提供在地美食、農產，更加碼烤大豬、和牛及龍蝦等特色佳餚；完賽者在今年賽後園遊會可兌換生吐司、香菇太空包等豐富禮品，今年還可享可愛的埔里吉祥物「噗哩」造型存錢筒，為埔里跑10週年留下難忘回憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／BLACKPINK離台了！　Rosé親切探頭說掰掰
「回波上陸」最強時刻　3地區紫爆豪雨警戒
快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課
獨家／BLACKPINK今晚光速離台！
新娘結婚坐車一路罵！陸男情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

會勘燕子口堰塞湖！確認影響範圍　湖水仍溢流民眾勿入高風險區

2025新北聯合婚禮浪漫登場　侯友宜：持續推動「婚育一條龍」

鶯歌玄受宮入火安座大典　侯友宜親揭匾「玄武威震」祈福

書院山城出任務！成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

海巡北部分署跑出團隊精神　健康活力落實「三安」使命

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

會勘燕子口堰塞湖！確認影響範圍　湖水仍溢流民眾勿入高風險區

2025新北聯合婚禮浪漫登場　侯友宜：持續推動「婚育一條龍」

鶯歌玄受宮入火安座大典　侯友宜親揭匾「玄武威震」祈福

書院山城出任務！成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

海巡北部分署跑出團隊精神　健康活力落實「三安」使命

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝、下水道清理完成！　

快訊／台中崇德路民宅突傳意外！男女雙雙昏迷　警消破門救出送醫

多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」！　琵琶女神被法官狠打臉

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

韓國10大「開胃系作品」盤點！　《暴君的廚師》、《黑白大廚》超下飯

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

大甲溪觀光文化季開跑　連兩天在谷關溫泉區展開

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

地方熱門新聞

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

即／花蓮秀林4社區今夜預防性撤離　多地20日停班課

114全運會在雲林盛大開幕

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

台南永康萬聖節封街登場！超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

桃園護國宮 夜巡祈福-神的步行者

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」　熱情登場

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南公園國小以棋會友

更多熱門

相關新聞

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

基隆市政府今（19日）舉辦「2025基隆城市馬拉松」，由市長謝國樑親自主持，台北地方檢察署主任檢察官陳照世、立法委員林沛祥及多位貴賓蒞臨共襄盛舉。海巡署北部分署分署長廖雲宏率領32位同仁、2隻偵搜犬及UAV無人機區隊熱情參與，與來自全國各地的跑友一同以腳步迎向城市的朝氣與活力。

蕭美琴副總統親訪台南兩位百歲人瑞祝賀重陽佳節福壽綿延

蕭美琴副總統親訪台南兩位百歲人瑞祝賀重陽佳節福壽綿延

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

東森寵物攜手希爾思實踐長期承諾

東森寵物攜手希爾思實踐長期承諾

關鍵字：

國道6號埔里跑十光穿越馬拉松公益身障視障人瑞600馬

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面