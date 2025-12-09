　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

記者陳宏瑞／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村涉入開陽能源光電弊案，遭控違反證券交易法及背信罪，全案昨（8）日起訴後移審法院，鍾嘉村因第一時間籌不出2.2億元交保金，被法官裁定收押，今（9）日鍾嘉村家屬火速籌出2.2億元，法官裁定准予停止羈押，並限制出境、出海8月，但須接受電子腳鐐之科技監控設備8月。

▲▼鍾嘉村 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲鍾嘉村的兒子到法院辦理交保手續 。（圖／記者陳宏瑞攝）

回顧本案，檢調原在追查台南將軍大型光電廠開發案時，意外發現三地集團與相關業者疑以不當方式爭取行政便利與土地利益，進而延伸出屏東獅子、車城鄉的開陽能源案。該公司在屏鵝公路旁推動總面積達130公頃的太陽能光電場，由鍾嘉村旗下上市公司「北基」的子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲三地集團總裁鍾嘉村被法院裁定以2億2000萬元交保。（圖／民眾提供）

檢調查出，開陽能源向北基提供不實財報，使北基作出不利投資決策，因此今年10月約談鍾嘉村及開陽能源董事長蔡宗融到案。兩人在複訊後被依證交法與背信罪嫌聲押，法院起初裁准鍾嘉村以2000萬元交保、蔡宗融請回，但檢方抗告成功，法院重開羈押庭後裁定鍾羈押禁見。

鍾嘉村其後繳回1億2439萬餘元犯罪所得，檢方8日將全案偵結，依違反證交法、背信等罪將鍾嘉村等4人提起公訴。

▲▼鍾嘉村 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲法院裁定鍾嘉村以2.2億交保 。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案移審法院後，接押庭上檢、辯雙方激烈交鋒，檢察官認為以鍾嘉村不法所得超過3億元而言，交保金至少需要2.2億元，但鍾嘉村律師則主張5000萬元為宜，最後檢察官的主張被法官接納，但由於時間已晚籌不到錢，因此法官仍先裁定先行羈押。

今（9）日上午，鍾嘉村的家屬隨即籌措了2.2億元，匯到法院的帳戶，律師團也隨即在下午前往法院辦理交保手續。

法院表示，考量被告罹患惡性腫瘤，且於羈押期間曾至高雄榮總住院治療多日，有診斷證明書、高雄看守所被告健康狀況評估單存卷可證，足認被告身體狀況確實欠佳，而檢察官表示希望交保金額為2億2000萬元等語，被告在提出保證金後，准予停止羈押，且為保全後續程序之進行，併命被告限制出境、出海8月，且被告應接受電子腳鐐之科技監控設備8月，並應於每日上午10時至中午12時，拍攝自己面部照片並同步傳送科技設備監控中心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

【稱職的鳥架】奴才睡著「手還舉著」給鸚鵡站XD

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

更多熱門

相關新聞

即／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女

即／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別被判刑10年、15年，案件上訴二審審理中。2人日前聲請停押，高院5日裁定劉女80萬、杜男100萬交保，今(8日)下午劉母、也就是徐巧芯的婆婆來辦保，劉女睽違21個月後重獲自由，離開法院。杜男則是尚無人協助辦保。

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

滴管餵毒性侵弄死傳播妹！淫男求交保再遭拒

滴管餵毒性侵弄死傳播妹！淫男求交保再遭拒

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

關鍵字：

2.2億三地總裁鍾嘉村交保電子腳鐐

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面