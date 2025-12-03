傳播妹被滴管餵毒喪命！淫男喊沒害死人　求交保又被法官打臉

▲淫男王姓男子以滴管餵毒、性侵害死傳播妹，遭延長羈押2月。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名王男以「滴管餵毒」傳播妹，更在摩鐵內性侵女子，害對方因為服用藥物過量暴斃死亡，遭檢方以涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死等罪起訴。王男近日羈押期滿，雖坦承起訴書所載內容，但是否造成被害人死亡、涉犯法條都有爭執，請求交保仍遭法院拒絕、延押2月。

檢警查，今年2月4日，王男（43歲）知悉該女為傳播工作者，以12小時2萬元代價相約女子到北屯區一間摩鐵共飲玩樂，並在房內邀約施用毒咖啡包，趁女子意識不清之際，違反女子意願，逼迫女子口交或是對女子強制性交，過程中還持手機拍攝性交過程。

3月5日晚間，王男再度以相同價格邀約女子赴約，又再度邀約女子使用毒咖啡包，2人一路「嗨」到6日凌晨4點多。王男見女子意識不清，持手機拍攝女子胸部跟下體影像。

不料，王男為了確保女子持續意識不清，竟在6日凌晨5點多，以「滴管餵食」方式強逼女子施用毒咖啡包，期間再以類似方式對女子強制性交。結果，女子在清晨疑似因服藥過量中毒死亡，王男直到早上10點多才報案，跟櫃檯人員求救，但女子送醫後仍不治死亡。

女子好友回想，死者事發當天曾經傳訊息給同事求救，稱自己「身體不舒服，不曉得喝到什麼酒，頭感覺暈眩，整個身體也沒有力氣」結果友人急打電話給她，就一直沒有回應，再聽到就是死亡消息，相當震驚。

死者強調，很多人在檢討被害者，稱為何「赴約2次」等等，但是她並不曉得第一次遭迷姦，還是王男手機遭搜出影像，事情才曝光，「如果都知道被傷害了，誰還會再去第二次」？

▲知情民眾說，王男習慣對女子下藥。（圖／民眾提供）



王男近日羈押期屆滿，法院認為他就案情前後供述不一、避重就輕，而王雖坦承起訴書所載客觀事實，就是否造成被害人致死結果、罪名仍有爭執。法院考量，為避免王男串證，導致審理傳喚證人時，證詞遭受汙染。並衡量王男犯行侵害被害人生命，無法以交保或其他強制處分手段代替，命王男自12月7日起延長羈押2月、禁止接見通信。